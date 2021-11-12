AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, kadın kooperatiflerini ziyaret etti

KOZAN, ADANA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde Sırelif Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Saffet Sarıca ve kadın kooperatif üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kadınların üretmesi ve istihdama katılması noktasında destek verdiklerini kaydederek, yeni kooperatif kanunu ile kadın ve engellilerin kooperatif kurmasının kolaylaştığını kaydetti.

Ziyarette Kozan'da 7 kadının bir araya gelerek kadınların üretim ve istihdama katılması için kooperatifleştiklerini aktaran Sırelif Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Saffet Sarıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na kadın girişimcilere verdiği destek için teşekkür etti.

Kadınların bambu ve ahşap çalışmalarını yerinde inceleyen ve kadın istihdamının artması noktasında AK Parti olarak kadınların destekçisi olduklarını söyleyen Sarıeroğlu, "Kadın emeğine ve gücüne inanıyoruz. Kadınların her işin üstünden geleceğine inanıyoruz ve her girişimlerini destekliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hibeler noktasında destekler var. Çok sayıda kadın kooperatifimiz var. Adana bu konuda çok ciddi ivme sağladı. Türkiye'deki kadın kooperatiflerimiz bu yıl Adana'da fuara katıldı. Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Yeni kooperatif kanunu ile kadın ve engellilerin kooperatif kurması kolaylaştı. İnşallah 81 ilimizde kadınlarımız daha çok üretim birlik ve dayanışma içinde çalışma yapabilecekler" dedi.

Kozanlı kadınlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na ahşap yakma çalışmasının yapıldığı bambu ve fincan hediye ederek destekleri için teşekkür etti. - ADANA