AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti
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Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Acar, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Sarıeroğlu'nu, Kızılcahamam Belediyesi Hizmet Binası önünde başkan Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, meclis üyeleri karşıladı.

Başkan Süleyman Acar, Sarıeroğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sarıeroğlu da Acar'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 13:42:29. #1.14#