AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Sarıeroğlu'nu, Kızılcahamam Belediyesi Hizmet Binası önünde başkan Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, meclis üyeleri karşıladı.

Başkan Süleyman Acar, Sarıeroğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sarıeroğlu da Acar'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA