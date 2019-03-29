AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: "Ülkemiz Üzerinde Kirli Planları Olanlara Bu İmkanı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kıyıda köşede 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın başına bir yol kazası gelsin diye fırsat kollayanlar, el ovuşturanlar var. Ne olursunuz ülkemiz üzerinde oyun kurmak için bekleyenlere, kirli planları olanlara bu imkanı vermeyelim." dedi.

Sarıeroğlu, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime kadar son ana değin var güçleriyle çalıştıklarını, bunu yaparken sadece Çukurova, Adana'yı almak için değil; vatan, bayrak toprak, millet ezan için çalıştıklarını belirtti.

Cumhur İttifakının sadece seçime dönük bir ittifak olmadığını ifada eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak vatanımız, bayrağımız, milletimiz için 15 Temmuz'da birlikte yol yürümeye başladık. Yenikapı'da devam ettik. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında omuz omuza çalıştık. 24 Haziran'da birlikte çalıştık. Şimdi 31 Mart'a dayanışma içinde omuz omuza tekrardan emin adımlarla yürüyoruz. 31 Mart'tan sonra da inşallah mezara kadar bu birlikteliğimiz güçlü şekilde devam edecek. Gönüllerimiz, hedeflerimiz, arzularımız bir."

Bu seçimin sadece yerel seçim olmadığının farkında olunmasını isteyen Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Kıyıda köşede 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın başına bir yol kazası gelsin diye fırsat kollayanlar, el ovuşturanlar var. Ne olursunuz ülkemiz üzerinde oyun kurmak için bekleyenlere, kirli planları olanlara bu imkanı vermeyelim. Algılar yapılıyor. Uyanık olmamız gereken, birbirimize sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Verilecek oylar sadece Adana için değil, 81 ilimizde 82 milyon vatandaşımızın huzuru, refahı, mutluluğu için, geleceğimizin daha aydınlık olması için ve mazlum, mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimizin umudunun devam etmesi için atılacak oylardır."

"Geçen hafta tekrardan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık"

Sarıeroğlu, 16 yıldır ülkede enflasyon ve yüksek döviz kuru yaşanmadığını vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik saldırılara uğradığını anlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"15 Temmuz 'un ekonomik versiyonuyla karşı karşıya kaldık. Bir gece ABD'den bir mesaj demir çelik kısıtlamaları, Türkiye'de piyasalar kapandıktan sonra dünya piyasaları açıkken fon girdi, çıktıları spekülasyonlar. Bir anda döviz, enflasyondu bunlarla karşı karşıya kaldık. Bunlarla sizlerden aldığımız destek ve güçle baş ettik. Programlarımızı arka arkaya açıkladık, Allah'a çok şükür bertaraf ettik. Vazgeçmiyorlar. Geçen hafta tekrardan bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Son şansları her şeyi deniyorlar. 31 Mart Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk seçimi. 31 Mart'tan sonra 4,5 yıl müdahale edecekleri sandık yok. Millet iradesini etkileyecekleri bir şey yok diye deniyorlar. Onlar denemeye devam etsinler, inşallah milletimiz 31 Mart akşamı sandıkta o deneyenlere en büyük cevabı verecek."

Adana'ya yatırımlar

Sarıeroğlu, Adana'yı önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Çukurova'da daha önce başlanan kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçe belediyesi tarafından yürütülemediğini ifade eden Sarıeroğlu, özelde Belediye Evleri Mahallesi'nde uzun süredir yapılamayan kentsel dönüşüm çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle vatandaşların arzu ettiği dokuya, ihtiyaçlara uygun şekilde kesin olarak çözüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Adana'nın AK Parti iktidarı döneminde 45 milyar liralık yatırım aldığını ifade eden Sarıeroğlu, "Gaziantep, Kayseri, Antalya, Konya, Kocaeli'ne büyükşehir olarak bu boyutta bir yatırım yapılmamış. Şehrimiz bu kadar yatırıma rağmen istediği aşamaya gelmemiş. Diğer şehirlere baktığımızda tek farkımız ilçe, büyükşehir hükümet uyumu olmaması. Bu uyum olmadığı için şu anda hala ihtiyaçlarımız, taleplerimiz var. İnşallah 31 Mart'ta bunu aşacağız. Adana inşallah bu fırsatı iyi değerlendirecek."

Sarıeroğlu, uyum sayesinde Ceyhan'da 3-4 yıldır konuşulan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesinin kısa sürede kurulduğunu, söz konusu bölgenin sadece yapımında 40 bin kişinin çalışacağını, devamında bölgede sabit olarak 10 bin kişinin istihdam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA