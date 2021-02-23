AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: " 13 şehidimizin katilleri PKK'dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: " 13 şehidimizin katilleri PKK'dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım"

23.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:58
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: '13 şehidimizin katilleri PKK'dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir açılış programında yaptığım konuşma maalesef bağlamından koparıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de bir açılış programında yaptığım konuşma maalesef bağlamından koparıldı. 13 şehidimizin katilleri PKK'dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özhaseki açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Kayseri'de bir açılış programında yaptığım konuşma maalesef bağlamından koparıldı.

Konuşmamda; PKK'yı kınamayan, PKK'ya tek söz etmeyen üç beş tane oy alacağım diye HDP'ye yağ çekip, yaltakçılık yapan ve olmadık kalıplara giren CHP'nin tutumunu lanetledim.

'13 şehidimizin katilleri PKK'dır' diyemeyen siyasi tutumu sertçe kınadım.

'Birkaç puan oyumu artıracağım' diye teröre ve terör destekçisi HDP'ye karşı vatansever tutum geliştirmeyen siyasi tavrın oy alma kaygısını eleştirdim.

Bundan dolayı da 'Lanet olsun onların oy kaygısına' demek istedim. Konuşmamın bütünü dikkate alındığında bu anlam kolaylıkla çıkartılabilmektedir.

Bu maksatla konuşmuş olsam da yine tepkim biraz aşırı bulunmuş olabilir. Ancak bu tepkim asla seçmene değil, oy alma hesabıyla teröre göz kırpan ayak oyunlarına karşıdır. Sözlerimin maksadından çıkartılmak istendiğini ve bundan siyasi menfaat gözetildiğinin farkındayım.

Benim seçmeni lanetlemem gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Milli İrade'ye yürekten bağlı biri olarak; seçmen kardeşlerimin her bir oyunun kutsal olduğuna inanıyorum.

Bugün de hala terörü lanetlemeyen oy kaygısıyla terör muhitlerine gerekli tepkiyi ortaya koymayan her türlü tutuma karşıyım.

İlgili siyasiler; bana karşı gösterdikleri şiddetli tavrı keşke PKK'ya ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye karşı gösterselerdi. Aziz Milletimiz görseydi ve biz de alkışlasaydık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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