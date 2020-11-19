AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

19.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.11.2020 18:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

İlgili Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 85 otobüsün hizmete başlaması törenine katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki otopark açılışı yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki otopark açılışı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Lütfi Elvan Donald Trump Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Caner Erkin Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Faiz Uefa Milli Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 18:54:37. #1.14#
title