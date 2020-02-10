AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı.
10.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA