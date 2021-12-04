AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'yi ihtilalle, topla tüfekle dize getiremeyenlerin şimdi de ekonomiyle bunu yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever avukat Mehmet Altun tarafından Osmanlı Mahallesi'nde yaptırılacak ortaokulunun temel atma töreninde konuşan Özhaseki, Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu, tüm zenginleri, gittiği şehirlerde hayır yapmaya davet ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 50 yıldır PKK terörü ile uğraştığını belirten Özhaseki, "Eğer biz orada 50 yıldır savaşmasak şu anda her bir ferdin hesabına devlet 360 bin TL para yatırabilecek durumda olurdu." dedi.

FETÖ, DEAŞ gibi pek çok terör örgütüyle Türkiye'nin aynı anda mücadele ettiğini anlatan Özhaseki, bu örgütlerin hepsinin ülkenin bağımsızlığına zarar vermek, toprak bütünlüğünü bozmak için yapmadıkları kötülük kalmadığını belirtti.

ABD ve Avrupa ülkelerinin de bunları desteklediğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Son 5 senedir bunlar bakıyorlar ki ihtilalle, topla tüfekle bu millet dize gelmiyor, şimdi de ekonomiyle dize getirmeye çalışıyorlar. Birkaç senedir 'Türkiye'de yatırım yapmayın, Türkiye'ye sıcak para girişi sağlanmasın, kredi verilmeyecek' diye kendi içlerinde gizli gizli emirler verdiler. Türkiye'de yatırım yapacak iş adamlarına mani oldular. Kredi musluklarını kesmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Para oyunlarıyla bizi dize getirmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle biz bunların altından kalkarız. Bir taraftan kötülerle mücadele ederiz bir taraftan da oynanan bu oyunları bozarız. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Ufak tefek ekonomik sıkıntılar varsa yakında asgari ücretlinin de emeklinin de dar gelirlinin de ücretlerinin nasıl arttığını, nasıl rahatladığını herkes görecek, hiç merak etmeyin."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da hayırseverler Osman Ulubaş ile Mehmet Altun'un mahalleye hayır yapmak için adeta birbiriyle yarıştığını, belediye olarak hayırseverlere gereken kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Hayırsever Altun da yapacağı hayır konusunda kendisine yardımcı olan Özhaseki'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

Törenden sonra katılımcılar, mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsa üzerine yaptırılan Osman-Neyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi'ni de hizmete açtı.

Özhaseki, buradaki törende, eskiden alimler şehri olarak bilinen Kayseri'nin artık hayırseverler şehri olarak anıldığını, helal para kazanan insanların, kazandıklarını güzel işlerde harcadığını dile getirdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da merkez binasının 3 ayda yapıldığını, 3 ayda da izin ve donanımının tamamlandığını belirtti.

Yalçın, hayırseverler tarafından yaptırılacak onlarca okul, cami, sağlık merkezi, kütüphane ve Kur'an kursunun da yakın zamanda ilçeye kazandırılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, kentin ihtiyaçlarını tamamladığını ifade etti.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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