AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de açılış ve temel atma törenine katıldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de açılış ve temel atma törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de açılış ve temel atma törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun açılışı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun temel atma törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nun açılışı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun temel atma törenine katıldı.

Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, 20 yıla yakındır iktidarda olduklarını ve yaklaşık 25 yıldır da Kayseri'de yerel iktidarda bulunduklarını söyledi. Bu süre zarfında eser siyaseti yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bizim siyasetimizin temeli eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. İdeolojik takıntılar, kamplaşmalar, kavgalar, algı operasyonları, kafasındaki dünya düzenine götürmek için yanlış yollara sapmalar, onlar bizden ırak olsun. Öyle bir derdimiz yok bizim. Onu yapanları görüyoruz zaten ama çok şükür biz hem genel iktidarda hem de yerelde hizmet siyasetini önceledik, rehber edindik ki 21 yıl kadar ben de burada belediye başkanlığı yaptım. Birinci amacım oydu."

Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanında ulaştığı noktaya değinen Özhaseki, zamanında hastane kuyruklarına girmiş, ilaç almak için saatlerce beklemiş birisi olduğunu aktardı. Kimi ilacı bulduklarını, kimini de bulamadıklarını hatırlatan Özhaseki, "Ama geldiğimiz şu noktada dünyanın en iyi yerlerinden ve ülkelerinden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Kim bu ülkede taş üzerine taşı koyuyorsa, kim hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Törende, merhum hayırsever Cem Seyhan'ın oğlu da olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar Seyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Özhaseki, hayırseverler ve protokol üyeleri, Eczacı Cem Seyhan 112 Acil Sağlık İstasyonu'nu hizmete açtı, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun temelini attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de açılış ve temel atma törenine katıldı - Haberler
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