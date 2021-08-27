AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de temel atma törenine katıldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de temel atma törenine katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de temel atma törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Davut Bayırbaş tarafından yaptırılacan Şehitler Camii'nin temel atma törenine katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Davut Bayırbaş tarafından yaptırılacan Şehitler Camii'nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Özhaseki, Kayserililerin ekmeğini taştan çıkarmaları ve kazandıkları parayı hayır işlerinde harcamalarıyla ön plana çıktığını söyledi.

Belediye başkanlığı döneminde 4 kez hayırseverler zirvesi düzenlediğini anımsatan Özhaseki, "O güne kadar sağlık, eğitim ve ibadet işleri için hayırseverlerimizin cebinden çıkan toplam miktar nerdeyse 1 milyar dolar civarındaydı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Hayırseverlerin Kayseri'de yaptıkları hizmetlere örnekler veren Özhaseki, "Milli, manevi değerleri yüksek bir memlekette yaşıyoruz. Bayrağı görünce duygulanan insanların arasında yaşıyoruz. Çok şükür milletimize, devletimize bağlıyız. Belediyeler olarak bizler yıllardır süren bir gelenekle şehrin altyapısına sahip çıktığımız gibi üst yapısına da sahip çıkıyoruz. Şehirde Kayseri adının geçtiği yerde ne problem varsa çözmeye çalışıyoruz. Nerde sorun varsa çözmeye çalışıyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da kente emek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise hayırseverlerin de verdiği katkılarla ilçede sağlık, eğitim tesisi ve cami gibi tüm ihtiyaçların giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Palancıoğlu, Şehitler Camii'nin yapıldığı yere ayrıca sosyal tesisler de inşa edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve caminin temeli atılarak, kurban kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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