AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'de hastane açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların, öldükten sonra geride bıraktıkları eserlerle anıldıklarını söyledi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, insanların, öldükten sonra geride bıraktıkları eserlerle anıldıklarını söyledi.

Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA (Kansere Karşı Birlikte Derneği) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırsever bir kent olduğunu belirtti.

Hastanenin hayırseverlerin emeğiyle yaptırıldığını ifade eden Özhaseki, binlerce temel atma törenine katıldığını ancak bugünkü kadar güzel, anlamlı ve duygulu bir ortamı çok yaşamadığını düşündüğünü dile getirdi.

İnsanın bu dünyadan göçüp gittiğinde geride bir eser bırakmasının önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Hepimiz geçip gidiyoruz ama eser bırakmışsak onun mutluluğu dünyaya değiyor. Burada Cenabıhak, inşallah hiçbirimizin evladına hastalık vermesin ama ola ki hastalık geldi, işte burada tedavi olacaklar. O çocukların yüzü gülecek. Anneler yavrularına sarılacaklar. Herhalde biz de bunları görüp, dünyanın en mutlu insanlarından olacağız. Bir insan ölünce onu en çok eşi ve çocukları anarmış. Daha sonra torunları, hatırlayanlar ara ara anarlarmış. Sonra unutulur gidermiş. Aramızda dedesinin dedesini anan var mı? Yok. Peki kimler anılıyor? Peygamberimizin sözüyle sadaka-i cariye bırakanlar anılıyor. Eser bırakanlar, çeşme, köprü, yol, hamam ve hastane yani bu tür hizmetleri yapanlar anılıyor. Burada onlarca insanın emeği var. Onların her birinin sadaka-i cariyesini Allah kabul etsin diye dua ediyoruz."

İnsanın aklı erdiği andan itibaren imtihanının başladığını belirten Özhaseki, doğum ve ölüm arasındaki zamanı iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Kayseri insanının hayırseverlikte birbiriyle yarıştığını ifade eden Özhaseki, "Herkes şehrini, doğduğu yeri sever. Bu, insanın içinden gelir. Biz de şehrimizi seviyoruz ama emin olun bu sevgi boşa değil. Kayseri, ticaret ve sanayi şehri. İnsanlarımız çalışırlar, gayret ederler, üretirler. Son dönemde hayırseverler şehri diye de isim yaptık. 4 kere hayırseverler zirvesi yaptık. En küçük hayırseverimiz de bir sağlık ocağı yaptırmıştı. Orada, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlarımızın elinden ödül verdik. Kayseri'de neredeyse 1 milyar dolarlık hayır işi yapılmıştı." dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversitenin hemen her binasında bir hayırseverin isminin bulunduğunu, hayırseverler tarafından yaptırılan bu hastanenin de üniversiteye devredildiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğunu ve hemşerileriyle gurur duyduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından hastane hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Özhaseki aracılığıyla telefonla katıldığı törende, hastanenin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün