AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, İstanbul'da Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da Kayserili bürokrat, iş insanları ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Özhaseki, Esenler Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kayseri Bürokrat, İş İnsanları ve STK Temsilcileri ile 5. Kahvaltı Programı"na katıldı.

Kayseri'nin tarihçesinden bahseden Özhaseki, 1900'lerde şehre gelen seyyahların "Kadim bir şehir diye geldik, imparatorluk bakiyesi diye geldik ama 2 katlı ev neredeyse yok gibi. Her taraf yıkılmış, harabe. Hanlar, hamamlar, o taş evler, güzelim sokaklar perişan, pislikten geçilmiyor." şeklinde notları olduğunu aktararak, "1900'lerin başı bu dediğim, 1950'li yıllara gelindiğinde de üç aşağı beş yukarı aynı vaziyette. Daha sonra yeniden adeta kendi küllerinden doğan bir toplum, kendi kendini kuran bir şehir olarak insanların gayretiyle, belediye başkanlarının çalışmalarıyla epeyce mesafe almış bir şehir var." dedi.

Özhaseki, 1994'te Melikgazi Belediye Başkanı olarak göreve geldiğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Üç arkadaş işbaşına geldik. Gayret ettik, uğraştık, didindik, önce şehrin alt yapısını tamamıyla bitirdik. Kanalizasyonu olmayan sokak bırakmadık. Ana kolektör hatlarıyla arıtma tesisine kadar götürdük. İleri biyolojik arıtma yaptık. Suyu temizleyerek artık Kızılırmak'a veriyoruz. Su borularının tamamını değiştirdik. Ardından sıra şehrin üst yapısına geldi. Caddeleri, sokakları baştan sona elden geçirdik. Yeni tesisler yapmaya başladık. Özellikle 2002 yılında Cumhurbaşkanımızın ilk başbakanlığı sırasında gidip kendisine şehrin sorunlarını arz ettiğimde: Ben sizden para istemeyeceğim. Ama şimdiye kadar hiçbir işimize izin alamadım ben. Daha önceki hükümetler sırasında geldim, 'Para pul istemiyorum, hazine garantili kredi de istemiyorum, param var, ben bu raylı sistemi yapayım müsaade ederseniz' diyorum. 'Hayır' diyorlar. Yamula Barajı'nı yapmadan önce burada bir baraj yapalım, 'Hayır, hayır, hayır.' Ben sadece izin istiyorum. 'Ne demek? Sonuna kadar'. dedi. Ondan sonra Kayseri'de raylı sistemi gerçekleştirdik. Yamula Barajı'nı yaptık. Yamula Barajı'nda bir tek kuruş cebimizden çıkmadı. Stadyum yaptık, cebimizden 1 lira çıkmadı, 1 tek kuruş devlet parası kullanmadık."

Erciyes'e bir kayak merkezi yapıldığına değinen Özhaseki, "Şimdi oraya yurt dışından bile kaymak için insanlar geliyor. Geçen yıl Kayseri ekonomisine katkısı 200 milyon dolar." dedi.

"4 sanayi bölgesi var, 2 binden fazla fabrikasıyla tıkır tıkır işliyor"

Özhaseki, Kayseri'de ticaretin canlı olduğunu dile getirerek, "4 sanayi bölgesi var, 2 binden fazla fabrikasıyla tıkır tıkır işliyor. Orada ihracat patlamaları yaşanıyor. Birçok fabrikanın kapısında 'İşçi alınacaktır.' levhası var. İşler gelişiyor." diye konuştu.

Kentte şehir hastanesinin ve üniversite hastanesinin yanı sıra onlarca özel hastane bulunduğunu kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"Şehir kendi dinamikleri üzerinde ayakta duruyor, şehrin insanları kendi şehirlerine renk veriyor. Ama bir özelliğimiz var ki bu özelliğimizi doğrusu başka şehirlerde pek göremiyoruz. Tek tük örnekleri var ama çok fazla örneği yok. Allah'tan dileğimiz, bütün şehirler bu konuda bizi geçsinler, fersah fersah geçsinler. O da hayırseverlik."

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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