AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Geyve'de

06.09.2019 17:42

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sakarya'nın Geyve ilçesini ziyaret etti. Özhaseki, belediyenin ülkeye rol model olan yöresel ürünler üretim merkezinde incelemelerde bulundu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Özhaseki Geyve'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Geyve'nin damadı olan Özhaseki'yi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ağırladı. Yöresel Ürünler Üretim Merkezinde başlayan ziyaret meyve bahçelerinde son buldu.



Yöresel ürünleri inceledi



AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki eşinin memleketini ziyarete geldi. Geyve Belediyesi'nin ülkeye rol model olan Yöresel Ürünler Üretim Merkezini gezen Özhaseki tesisi çok beğendiğini söyledi. Geleneksel metotları teknoloji ile birleştiren tesis hakkında bilgi alan Özhaseki, "Ülke olarak üretmeye daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Tamamen milli ve yerli üretim tesisi için başkanımızı kutluyorum. Tesis hem geleneksel yöntemlerle üretim yapıyor hem de kadın istihdamına ciddi katkı sunuyor. Ayrıca da tesisin geliriyle 160 yetim-öksüz çocuğumuza okul harçlığı veriliyor. Tesisi gezerken anlatılanları dinlerken çok büyük keyif aldım" dedi.



Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde başlayan ziyarete AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da katıldı. Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ndeki programın ardından Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki'nin akrabalarıyla birlikte üzüm asmalarını ve ayva bahçelerini gezdi. Özhaseki Geyve ziyaretinde hem eşinin akrabalarıyla hem de partililerle keyifli bir gün geçirerek ilçeden ayrıldı.



Desteği sürecek



Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "Sayın Genel Başkan Yardımcımız her dönem yanımızda olup destek verdi. Hayata geçirdiğimiz projeleri kendisiyle paylaşmıştık ancak yerinde görüp incelemesi faydalı oldu. Yeni dönemde yapacağımız projeler hakkında bilgi aktardık. Geyve'ye desteğinin süreceğini, ekonomiye, istihdama katkı verecek çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi yine destekleyecek. Parti büyüğümüzü, belediyecilikte uzman hemşehrimizi ağırlamaktan mutlu olduk" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA