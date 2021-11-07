AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den, İYİ Parti'li Türkkan'a tepki Açıklaması

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Dr. Rasime Erkan tarafından yaptırılacak ilkokulun temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, Türkkan'ın hareketinin, her halükarda çirkinlik ve hiç duymak istemedikleri bir söz olduğunu söyledi.

Olaya farklı açılardan da bakmak gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Bunu yapanın, her fırsatta milliyetçi olduğunu söyleyen bir partiye mensup olmasını, hatta bu partinin grup başkanvekili olmasını da ayrıca bir utanç vesilesi olarak görüyorum. Kişinin içinde ne varsa dışına da bir şekilde vuruyor. Demek içinden öyle şeyler söylemek geliyor. Buralarda bir söz vardır. Derler ki, 'pastırmanın kokusu çıkmasın diye 40 çıkıya sarmışlar 40'ıncı gün kokusu dışarı çıkmış'. Bunların da nihayetinde içlerinde ne varsa dışlarına yavaş yavaş vuruyor." diye konuştu.

Türkkan'ın, olaydan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja da değinen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ayıptır, edepsizliktir. Çıkıp da 'ben sadece genel başkanımdan özür diliyorum' falan diye de geçiştirilecek bir söz değildir. Benim Allah'tan dileğim, buna benzer insanların gerçek yüzlerinin milletimiz tarafından görülmesidir. Çünkü insanlar birçok siyasiyi sadece televizyonlardan görüyorlar, sadece konuşmalarına bakarak değerlendiriyorlar ve gerçek iç yüzlerini görmüyorlar. Bazen de böyle tipler ümit olarak milletin huzuruna çıkabiliyor. Algı operasyonlarının çekildiği bir ortamda bunların da çok revaçta olduklarını görebiliyoruz. Grup toplantılarına çıkarıp konuşturduğu insanların, 'fakir aç' derken Mercedes, BMW sahibi olduklarını görüyoruz. 'Emekli' derken emekli olmadığını görüyoruz. 'Esnaf' diye konuşturdukları sarrafın İYİ Parti'li olduğunu görüyoruz. Birinin eline televizyon tutuşturup sokakta 3-4 İYİ Parti'liyle hükümete karşı tahrik yaptıklarını da görüyoruz. Onlar bu numaraları çok iyi bilir. Bizden de huylanıyorlar, 'bunlar böyle mi yaptı' diye. İki ağma yemek yerken biri diğerine 'niye çift çift alıyorsun' demiş. O da karşılık olarak 'nereden biliyorsun' deyince 'ben öyle yapıyorum' demiş. Bunlar böyle yapıyorlar. Bunların tek numarası bu zaten. Allah, gerçek yüzlerini bu millete göstersin."

Gültepe Mahallesi'ndeki temel atma törenine Özhaseki'nin yanı sıra hayırsever Dr. Rasime Erkan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.