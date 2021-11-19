AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'na "helalleşme" tepkisi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına ilişkin, "Özel olarak tezgahlayıp, dedikodu üretmek için fesat kumkumaları var. Buralarda başlayıp, bunları ortaya atarak menfaat umanlara da hakkım helal değil. Allah onlardan hesap soracak ve ben de inşallah göreceğim onları. Kaç kişi olurlarsa olsunlar, onlara hakkım helal değil. Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil." dedi.

Özhaseki, Melikgazi Belediyesince yaptırılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni yolun hayırlı olmasını diledi.

Kayseri'nin geçmişle kıyaslanamayacak kadar geliştiğine değinen Özhaseki, bununla iftihar edilmesi gerektiğini söyledi.

Özhaseki, yaptığı işlerle ilgili onlarca kez iftiraya uğradığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu birileriyle helalleşiyormuş. Benim bu toplumda yaşayan, akşam oturmalarında, gündüz dükkan sohbetlerinde dedikodumu, gıybetimi yapan herkese hakkım helal olsun. Bunlar vatandaş, duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet eder. Ne diyelim onlara, diyecek bir şeyimiz yok. Kayseri'de yaşayan herkese hakkım helal olsun. Özel olarak tezgahlayıp, dedikodu üretmek için fesat kumkumaları var. Buralarda başlayıp, bunları ortaya atarak menfaat umanlara da hakkım helal değil. Allah onlardan hesap soracak ve ben de inşallah göreceğim onları. Kaç kişi olurlarsa olsunlar, onlara hakkım helal değil. Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil.

Bir gün çıkmış meclis kürsüsüne 'Kayseri'de yolsuzluk dosyası'... İsimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit, ilk defa duyuyorum. Söyledikleri her şey yalan. Biz de basın toplantısı düzenledik. Bir adam 10 dakikada 10 yalanı nasıl söyler? Bu adam rekorlar kitabına da aday diye anlattık orada. Üç ay boyunca devam etti bu yalanlara. Bizim avukatımız gazetecileri topladı, ismi verilen benzinliğe götürdü. Söylediklerinin hiçbiri yok, kendi halinde küçük bir benzinlik. Nasıl yapmış? Fotomontaj."

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün partisinde olduğunu her fırsatta dile getirip övündüğünü ancak hiç layık olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Lütfen CHP'li kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerimden çünkü benim bu söylediklerim sahtekarlar, yalancılar var, müfterilerle var... Sen bunu fotomontajla bir başkana iftira sebebi olarak kullanıyorsun. Ben böyle insanlara hakkımı nasıl helal edebilirim? Onlara helallik olmaz. Onları ilahi adalet bekliyor." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Özhaseki, bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek yeni yolda aracı bir süre kullandı.

"Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir"

Özhaseki, daha sonra Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son etap dairelerinin kura çekimi ve anahtar teslim törenine katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, gecekondu yapımının durdurulması için çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm Türkiye'nin birinci işidir. Çünkü deprem ülkesiyiz. Belirli aralıklarla, belirli faylardaki kırılmalar devam ediyor. Tabiat hükmünü işliyor. Cennet gibi bir vatandayız ama alt taraf hareketli. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Üst tarafın hareketli olduğu gibi. Üst taraftaki fitne gruplarına gücümüz yetiyor. PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ'a gücümüz yetiyor. Cumhur İttifakı olarak müthiş bir mücadele veriyoruz bunlara. Bundan birkaç sene önce ihtilal denemesi oldu. Üç beş sene önce 'doğuyu böleceğiz, devlet kuracağız' diyenler çıktı.

Bir taraftan da bu kötülerle mücadele edeceğiz. Onun mücadelesini veriyoruz ama yerin altındaki hareketliliğe gücümüz yetmiyor. Ona uygun davranmak lazım. Onun için de kentsel dönüşüm esas. Yeni statüde 5,10, 20, 30 katlı statiği uygun olarak yapıldığı sürece hiç kimsenin evine bir şey olmaz. Statiğe uygun yapılmazsa 1, 2 katlı evler tepemize yıkılır."

Özhaseki, konuşmasının ardından evlerin kura çekimini yaptı ve hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, özel bir hastanenin tüp bebek merkezinin açılışına da katılarak, anne baba olmanın önemini anlattı ve çocuk bekleyen herkesin dileğinin gerçekleşmesini temenni etti.

Hastanenin tüp bebek merkezi sorumlusu Prof. Dr. Gökalp Öner de donanımlı personelle, en iyi teknolojiyle kaliteli hizmet verdiklerini ifade etti.