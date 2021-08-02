AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den orman yangınlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den orman yangınlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den orman yangınlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanları yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanları yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, ormana düşen her bir kıvılcımın herkesin içini yaktığını, yangınlardan siyasi malzeme çıkarmaya çalışanlara ya da provokasyon için uğraşanlara karşı da tepkilerin çok net ve sert olduğunu belirtti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe el ele verip badirelerin atlatılacağını ifade eden Özhaseki, tespit çalışmaları sonrasında bilimsel veriler öncülüğünde ormanların eskisinden daha gür ve güzel hale getirileceğini aktardı.

Devletin ilgili birimlerince cansiperane şekilde yangın söndürme çalışmalarının sürdüğüne değinen Özhaseki, devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ve yaklaşık 4 bin 800 personelle koordineli ve planlı, insanüstü bir mücadele verildiğini vurguladı.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"803 AK belediyemiz ile beraber yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ediyoruz. Orman yangınlarından siyasi rant devşirmeye çalışmak, yangın ile mücadeleyi tahkir etmek, sanki savsaklanıyormuş havası yaratmak, bu afete karşı cansiperane şekilde çaba gösteren personelimizin ve afetzedelerimizin moralini bozmaktan başka bir şeye sebep olmayacaktır. Ayrıca yangınlarla mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. İnsanlık namına bir faydası bulunmayan bu sosyal medya faşistleri, yalan makineleri ve utanmaz iftira sahipleri yaptığı tezviratların karşılığını hukuk eliyle mutlaka alacaklardır."

Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınacağını belirten Özhaseki, telafisi mümkün olan her zararın devlet millet birlikteliğiyle onarılacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Muğla'daki canlı yayında dikkat çeken anlar! Bir anda alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru geldi
Bakan Pakdemirli: 'Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Bakan Pakdemirli: "Isparta'da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı.
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sevda Erginci Diana Spencer İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den orman yangınlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:38:36. #1.15#

title