AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den orman yangınlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanları yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanları yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ettiklerini bildirdi.

Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, ormana düşen her bir kıvılcımın herkesin içini yaktığını, yangınlardan siyasi malzeme çıkarmaya çalışanlara ya da provokasyon için uğraşanlara karşı da tepkilerin çok net ve sert olduğunu belirtti.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletçe el ele verip badirelerin atlatılacağını ifade eden Özhaseki, tespit çalışmaları sonrasında bilimsel veriler öncülüğünde ormanların eskisinden daha gür ve güzel hale getirileceğini aktardı.

Devletin ilgili birimlerince cansiperane şekilde yangın söndürme çalışmalarının sürdüğüne değinen Özhaseki, devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ve yaklaşık 4 bin 800 personelle koordineli ve planlı, insanüstü bir mücadele verildiğini vurguladı.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"803 AK belediyemiz ile beraber yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve yangından zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşille boyamak için seferberlik ilan ediyoruz. Orman yangınlarından siyasi rant devşirmeye çalışmak, yangın ile mücadeleyi tahkir etmek, sanki savsaklanıyormuş havası yaratmak, bu afete karşı cansiperane şekilde çaba gösteren personelimizin ve afetzedelerimizin moralini bozmaktan başka bir şeye sebep olmayacaktır. Ayrıca yangınlarla mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. İnsanlık namına bir faydası bulunmayan bu sosyal medya faşistleri, yalan makineleri ve utanmaz iftira sahipleri yaptığı tezviratların karşılığını hukuk eliyle mutlaka alacaklardır."

Yangınların en kısa sürede kontrol altına alınacağını belirten Özhaseki, telafisi mümkün olan her zararın devlet millet birlikteliğiyle onarılacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin