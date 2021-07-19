AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den bayram mesajı Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den bayram mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den bayram mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özhaseki, mesajında, bayramların İslam dininde ve Türk kültüründe özel yere sahip olduğunu belirterek paylaşma ve birlik olmanın bugünlerde zirve yaptığını anlattı. Özhaseki, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın dört bir tarafında ve gönül coğrafyamızda kan akarken, parçalanmışlıklar yaşanırken, yoksulluklar ve birtakım sıkıntılar sürerken bizim içten bir şekilde gülerek bayramları kutlamamız çok zor. O coğrafyalara karşı da sorumluluğumuzun olduğunu biliyoruz. Onun içindir ki Türkiye, sadece Türkiye'den ibaret değildir. Biz güçlü olmalıyız ki kardeşlerimiz de kendi coğrafyalarında rahat etsinler. Biz, o coğrafyalara can verelim, inşallah onlara umut olalım diye düşünüyorum. Allah'tan dileğimiz bütün gönül coğrafyamızın huzur içerisinde olduğu, zulümlerin ortadan kalktığı ve ülkemizde de en güzel günlerin yaşandığı huzur dolu bayramların yeniden gelmesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den bayram mesajı Açıklaması - Haberler
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