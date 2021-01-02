AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a "moral" ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hes Kablo Kayserispor'un başkan ve teknik direktörünü ziyaret etti.