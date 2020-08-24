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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nı ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret
24.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:22

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nı ziyaret etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un tesislerine gelen Özhaseki, Gözbaşı tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özhaseki, sarı-kırmızılı takımın göz bebekleri olduğunu, bu sene yaşadıkları sıkıntıları gelecek sezon yaşamak istemediklerini belirtti.

Başkan Gözbaşı'nın ilk yarıda düştü gibi bakılan takıma can suyu verdiğini dile getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Takım canlandı, hepimiz ümitlendik. Son anda da ufak tefek aksaklıklar oldu. Ankara'da yaşıyorum, Ankaragücü'nü de çok seviyorum. Ankaragücü için de epey bir gayretim var. Kayserispor'un yıllarca başkanlığını yaptım. Hala buranın onursal başkanlık sıfatını üzerimde taşıyorum. İki takım da direkten döndü bu sene. Allah imdadımıza yetişti. Çok şükür ikisi de ligde kaldı. Bundan dolayı sevinçliyiz. Şimdi artık önümüze bakmak lazım."

Kayserispor'un bu yıl iyi bir teknik direktörle anlaştığını vurgulayan Özhaseki, yeni futbolcularla da anlaşılacağını, Kayseri kamuoyunun biraz sabırlı olması ve kulübü sıkıştırmaması gerektiğini ifade etti.

Özhaseki, milyon avrolar vererek futbolcu alamayacaklarına dikkati çekerek, "Alırız da yarın öbür gün ödeyemeyiz doğrusu. Altından kalkamayız. 1-2 milyon avroya şöhretli adamlar gelsin tamam, nasıl ödeyeceğiz. Ondan sonra biri gidecek yeniden hacizler başlayacak. Bizi daha kötü bir şekilde kocaman bir sarmalla karşı karşıya bırakacak. O yüzden biraz sabırlı olunursa inşallah bunları tek tek aşacağız." diye konuştu.

Gözbaşı ise Kayserispor'un transfer tahtasının açılmasıyla ilgili bir sorun olmadığını, vergiyle ilgili toplantılardan beklentileri olduğunu, bu konuda hiç kimsenin endişe etmesine gerek olmadığını söyledi.

Özhaseki'nin bu konuda kendilerine destek verdiğini, zaten tahtanın kapalı olmasının transferle ilgili görüşmelere engel olmadığını belirten Gözbaşı, bu sene elleri kalplerinde olmadan maç seyretmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ana sponsorlarına teşekkür eden Gözbaşı, "Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, bu sene mevcut sözleşmemiz olduğu halde 2020, 2021, 2022, 2023 olarak uzatarak ve ücretini de peşinen yatırarak kulübümüze çok büyük destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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