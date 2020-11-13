AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması

13.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Bursa'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik. Hacca gidenler, 'Gittik, bir taraftan ibadet ettik biraz da şeytan taşladık ve geldik.' derlerdi. Emin olun, Türkiye'de önce şeytan taşlanıyor, bir sürü kötülüklerle savaşılıyor. Çok şükür bir taraftan da ibadet ediliyor, güzel işler yapılıyor." dedi.

Özhaseki, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan katlı otoparkın açılış töreninde, belediyelerin şehirlerin değişen ihtiyaçlarını fark etmesi ve bunları karşılamasının önemine değindi.

Vatandaşların AK Parti'nin hizmetlerini sevdiğini belirten Özhaseki, "Belediyeler aslında biraz yıpranma yeridir. Birçok partinin de belki sonunu hazırlayan yerlerdir. Bunlara tarihte çok şahitlik ettik." diye konuştu.

Belediye başkanlığı görevinin ilk yıllarında her yurt dışına çıktığında oradaki hizmetlere imrendiğini anlatan Özhaseki, "Hamdolsun, 2000'li yıllardan sonra birçok arkadaş bölgesinde çok hizmetler etti. Koştular, gayret ettiler ve şehrin altyapı, üstyapı sorunlarını çözdüler. Şehirlerimiz, Avrupa ile yarışır hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasinin nimetlerinden istifade ediyoruz"

Özhaseki, kalkınmanın uyum sayesinde gerçekleştiğini Bursa'da da bunun getirdiği güzellikleri bereketleri gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'de yapılan hizmetlere bir de farklı açıdan bakılması gerektiğine işaret eden Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu zorluğun hepimiz farkındayız. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyasının bir özelliği de son dönemde mazlumların sığınma coğrafyası olması. Balkanlar'da, Kafkasya'da, Arap coğrafyasında, doğuda daralan ve bunalan kardeşlerimiz buraya gelmiş. Etle tırnak gibi olmuşuz, bayrağımızı asmışız, ezanımız okunuyor. Çok şükür, biriz ve beraberiz. Demokrasinin nimetlerinden istifade ediyoruz. Gayret içindeyiz ama bir türlü de fitne odakları bitmek bilmiyor. Bu fitne odaklarıyla uğraşarak, çarpışarak, bugünlere kadar geldik. Hacca gidenler, 'Gittik, bir taraftan ibadet ettik biraz da şeytan taşladık ve geldik.' derlerdi. Emin olun, Türkiye'de önce şeytan taşlanıyor, bir sürü kötülüklerle savaşılıyor. Çok şükür bir taraftan da ibadet ediliyor, güzel işler yapılıyor."

Konuşmaların ardından Özhaseki, beraberindekilerle katlı otoparkın açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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