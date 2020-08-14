AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Biz orada haklarımızı savunuyoruz.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Biz orada haklarımızı savunuyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz orada haklarımızı savunuyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:
14.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:38

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin, "Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz." dedi.

Melikgazi Belediyesince İldem Mahallesi'nde temeli atılan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin tanıtım toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerginliği değerlendirdi. Doğu Akdeniz'de yıllardır süregelen bazı menfaat çekişmeleri olduğunu anımsatan Özhaseki, Türkiye'nin bu konudaki tavrının çok net olduğunu, bu yüzden de gelişmelerin yaşandığını belirtti.

"Düşünün kocaman bir ana kara üzerinde bin yıldır yaşıyoruz ve bizim bütün yetkimizi bu ana kara içine hapsetmek isteyen ülkeler var." diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Küçücük adalardan başlayarak yetkisini 500 kilometre genişletmeye çalışanlar var. Bu konuda da yanlarına AB ülkelerini veya Türkiye düşmanlığı tescilli olan ülkeleri alarak böyle iş yapmaya çalışanlar var. Bizim meşru haklarımız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayı da BM'ye gönderdik daha önce. Biz orada haklarımızı savunuyoruz. Ülkemizin menfaatlerinin peşindeyiz. Bu arada da aslında gücü yetmediği halde, hiçbir şey yapamayacağını bildiği halde gidip sağda solda ağlak ağlak gezen yardım istemeye çalışan bir Yunanistan var. Arada siyasetçileri bir efeleniyorlar. 'Kimse duymasın' diye de etraflarına da bakıyorlar. Güçlerinin ne olduğunu da çok iyi biliyorlar. Güya oradan aldıkları destekle de bizim karşımızda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Orada bir şey yapmayacaklarını biz de biliyoruz."

Kayserispor tartışmaları

Kayserispor'a 25 yıldır emek verdiklerini hatırlatan Özhaseki, hala geriye dönük tartışmaların gündeme getirildiğine dikkati çekti. Bu tartışmaların takıma faydası olmadığını ifade eden Özhaseki, "Orada bir hesap var, kitap var, rapor var. Onları inceleyecekler ve nihayetinde adalet neyse tecelli edecek." dedi.

Tavırlarının adaletten yana olduğunu savunan Özhaseki, "Eğer burada eski yönetim haklıysa itibar suikastına uğratmaya gerek yok, haksızsa adalet hesabını soracak. Buraya takılıp kalmanın anlamı yok demek istedim. Eğer diyorsa ana muhalefet 'Siz ilgilenmeyin biz ilgileniriz, parayı da buluruz, biletleri de ayarlarız, deplasmanlar için de iş adamlarından para buluruz' ben çekilmeye razıyım. Fahri başkanlığı kim istiyorsa ona devretmeye razıyım, hepimiz razıyız." diye konuştu.

"Kadına şiddeti engelleyecek her türlü yasa neyse arkasında dimdik dururuz"

Törende de konuşan Özhaseki aile kurumunun önemine dikkati çekerek Avrupa ve ABD'de de aile kurumunun yok olma aşamasına geldiğini anlattı. Son günlerde gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi'ne dair açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Biz hala nikahta keramet olduğuna inanıyoruz. Evladımızın vakti geldiğinde hayırlı bir eşle evlenmesi için çaba gösteriyoruz. Durmadan tartışılan bir İstanbul Sözleşmesi var. Sanki 'kadına şiddeti engelliyor' gibi bir mefhum var, o niye engellesin benim inancım engelliyor kadına şiddeti. Bin 400 yıl önce bizim peygamberimiz kadının erkeğin üstünde erkeğin de kadının üstünde hakkı olduğunu söylüyor. Kadın hakları o zamandan beri var. Yoksa ABD'de 100 yıl önce kadınlar bir yangında yanarak öldü, diye kadınlar günü ilan edildi diye değil. 50-100 yıl önce kadına oy verme hakkı verildi diye kadın hakkı başladı diye bir şey yok ki. Ben imanımın gereği olarak merhametle davranıyorum, gözümün önüne hiç İstanbul Sözleşmesi gelmiyor. Orada birtakım tehlikelere yol açacak umdeler var, onların da kaldırılması lazım. Üçüncü cins dediğimiz, hemcinslerin evliliğine gidecek bir yolu açıyorsa bunu bir tehlike olarak görmek lazım. Yoksa biz kadına şiddeti engelleyecek her türlü yasa neyse arkasında dimdik dururuz. Bırakın öldürmeyi, kesmeyi, tokat atmayı, yan bile bakmayı yasaklayacak her türlü tedbire başvururuz."

Törende konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da aileye önem verdiklerini bu nedenle de projelerinde aile ve gençlerin öncelikli olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Hava İkmal Millet Bahçesi'nin isminin "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi" olmasını belediye meclisine taşıyacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

Manşet

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