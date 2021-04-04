AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret ederek, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi aldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İKUM) ziyaret ederek, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında bilgi aldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İKUM Müdürü Prof. Dr. Zafer Sezer, Özhaseki ve beraberindekilere, merkezde yürütülen çalışmaları anlattı.

Ziyarette, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den de ERÜ'nün Kovid-19 aşı adayı hakkında bilgi alan Özhaseki, aşı çalışmalarında görev alan ekibi tebrik etti.

Özhaseki, daha sonra da yapımı devam eden Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni inceledi.

Özhaseki'nin ziyaretine, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve hayırseverler Süleyman Çetinsaya, Harun Yavuz, Yaşar Küçükçalık ile Abdullah Gülsoy'da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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