AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Geriye doğru bakıldığında özellikle koalisyon hükümetlerini hatırlarız. Onların hükümet etme anlayışına bakıldığında, AK Parti'nin Allah'a hamdolsun her alanda hepsinden başarılı olduğunu görürüz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Geriye doğru bakıldığında özellikle koalisyon hükümetlerini hatırlarız. Onların hükümet etme anlayışına bakıldığında, AK Parti'nin Allah'a hamdolsun her alanda hepsinden başarılı olduğunu görürüz." dedi.

Özhaseki, Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 2002 yılından bu yana iktidarda olduklarını ve ülkeyi yönettiklerini hatırlattı.

Ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Özhaseki, "Bir çok hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Geriye doğru bakıldığında özellikle koalisyon hükümetlerini hatırlarız. Onların hükümet etme anlayışına bakıldığında, AK Parti'nin Allah'a hamdolsun her alanda hepsinden başarılı olduğunu görürüz. Ulaşımda başarılı mıyız? Allah'a hamdolsun herkes tasdik ediyor, başarılıyız. Sağlık da başarılı mıyız? Tartışma bile kabul etmez. Bizler hastane kuyruklarında saatlerce bekleyen, ilaç alabilmek için de ikinci bir kuyruğa giren nesiliz. Hükümet etme noktasında aklınıza gelebilecek her alanda çok şükür başarılıyız." diye konuştu.

Özhaseki, önceki hükümetlerle kıyaslandığı zaman AK Parti hükümetlerinin tartışmasız bir şekilde başarılı olduğunu savundu.

Türkiye'nin geçmişte enerjiyi dahi ithal eden bir ülke olduğunu, Bulgaristan'dan ve Irak'tan elektrik aldıklarını anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"2000 öncesi böyleydi. Bu 20 yıl içerisinde belki de yapılan bu hizmetler kadar önemli olan bir vesayet rejimi vardı. Yani sizler bizler Anadolu'dan seçeriz Ankara'ya göndeririz ama orada derinlikleri yerin altına doğru uzanmış yılanlar çiyanlar vardı. Bizim seçtiklerimize hayatı zehir ederler, hükümet edemez hala getirirler, itibarsızlaştırırlar, ihtilal ortamı hazırlarlar, sonra da ihtilal yapıp gencecik fidanlarımızı dar ağacında sallandırırlardı. Bu bir kere veya iki kere olmadı, defalarca oldu. Cenab-ı Hak bu millete Recep Tayyip Erdoğan adında bir yiğit gönderdi. Bunlar karşısında şapkasını alıp gitmedi, onları toprağın altına gömdü. Bunlar inşallah bir daha toprağın üzerine çıkamayacaklar."

"Tüneller, köprüler, savunma sanayisinde bir takım açılışlar yapıyoruz"

Özhaseki, Türkiye'nin pandemiye rağmen sanayisinin büyüdüğünü, ihracatta artışın devam ettiğini aktardı.

Gelişen bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Son 1,5 yıl içerisinde pandemi karşısında İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde zorluklar yaşanıp, toplu ölümler olurken, huzur evlerindeki yaşlıları ölüme terk edilirken, Allah'a hamdolsun bizim hastanelerimizde böyle olaylar yaşanmadı. Aynı dönemlerden bugüne kadar her hafta bir açılış yapıyoruz. Tüneller, köprüler, savunma sanayisinde bir takım açılışlar yapıyoruz. Bu dönem içerisinde Akdeniz'de bir mücadele alanı vardı. Biz Türkiye olarak dik durduk. Orada Libya ile istediklerimizi gerçekleştirdik. Nihayetinde Akdeniz adeta bir Türk gölü haline geldi. Yine bu dönem içerisinde Karadeniz'de yeni buluşlar yaptık. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ'nün uzantılarıyla savaşacaksınız, bir taraftan da tüm dünya sizi Anadolu topraklarına sıkıştırıp ekonomik baskılar yapacaklar. Çok şükür bu belaları def ederek yatırım üzerine yatırım yaptık."

"Proje yapmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz"

"Muhalefetimize de Allah izan versin, milli çıkarlar ve bizim menfaatlerimiz karşısında dik durmayı nasip etsin" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yapılan büyük projelere CHP ne demiş diye arkadaşlarıma araştırması yönünde direktif verdim. GAP yapılmış, bu projeye söylenmedik söz bırakmamışlar. Keban Barajı yapıldığında, 'Kurbağalara göl yapılıyor' demiş bizim sol kafa. Boğaz köprüsü yapıldığında, 'bu köprü yıkılır' dendi. Bunların hepsi gazete başlıkları. Vatan Caddesi yapıldığında, 'Buraya uçak mı inecek, bu kadar cadde olur mu?' dendi. Sabiha Gökçen, Marmaray'a da aynıları... Biz çalışmaya devam edeceğiz. Proje yapmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz. Tarihe muhalefetin bu yalanları da geçecek, bizim eserlerimiz de. Vatandaşlarımızın duasını alarak vaktimizi dolduracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Aksaray Bilim ve Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Haberler
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