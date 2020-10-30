AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır. Biz de AK Parti Yerel Yönetimler olarak; afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem hepimizi ziyadesiyle üzdü. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları, tüm imkan ve birikimleriyle afetin hemen ardından ivedi bir şekilde bölgeye intikal etmiş ve arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır. Biz de AK Parti Yerel Yönetimler olarak; afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik" dedi.

İzmir'in yakın çevresindeki belediyelerin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara doğrudan destek olduklarını belirten Özhaseki, "Afet bölgesinde bulunan kurumlarımız ve belediyelerimiz ile iletişim halindeyiz. Olası bir ihtiyaç halinde 796 AK belediyemiz tümüyle; arama kurtarma ekipleri, yaşamsal malzemeler ile teknik donanım ürünlerini ivedi bir şekilde bölgeye intikal ettirecek ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Umudumuz ve dualarımız İzmir'deki kardeşlerimiz için. Buradan bir kez daha İzmir'e ve depremden etkilenen şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarından korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı