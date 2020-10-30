AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik"

30.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:45
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır. Biz de AK Parti Yerel Yönetimler olarak; afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem hepimizi ziyadesiyle üzdü. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin ilgili kurumları, tüm imkan ve birikimleriyle afetin hemen ardından ivedi bir şekilde bölgeye intikal etmiş ve arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır.

Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. Devletimizin ilgili birimleri var gücüyle çalışmaktadır. Biz de AK Parti Yerel Yönetimler olarak; afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik" dedi.

İzmir'in yakın çevresindeki belediyelerin bölgeye ulaştığını ve çalışmalara doğrudan destek olduklarını belirten Özhaseki, "Afet bölgesinde bulunan kurumlarımız ve belediyelerimiz ile iletişim halindeyiz. Olası bir ihtiyaç halinde 796 AK belediyemiz tümüyle; arama kurtarma ekipleri, yaşamsal malzemeler ile teknik donanım ürünlerini ivedi bir şekilde bölgeye intikal ettirecek ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılayacaktır. Umudumuz ve dualarımız İzmir'deki kardeşlerimiz için. Buradan bir kez daha İzmir'e ve depremden etkilenen şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tekrarından korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erü'de toplantıya katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erü'de toplantıya katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Yardımcısı Ünal, 'Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı'na katıldı
AK Parti Genel Yardımcısı Ünal, "Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı"na katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Alkan Kaan Yildirim Eser Yenenler Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay İsmail Kartal Josef De Souza
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Afet bölgesindeki olası ihtiyaçlar için seferberlik ilan ettik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:49:28. #1.14#
title