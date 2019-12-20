AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

20.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, AA'nın

Genel Başkan Yardımcısı , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Özhaseki, "haber" kategorisinde 'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" isimli fotoğrafına oy kullandı.

Özhaseki, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği, "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA
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