AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, muhalefet belediyelerini eleştirdi Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirerek, "Kendilerinin hiçbir şekilde öz gelirlerini artıracak bir faaliyetleri yok. İstanbul için söylüyorum, 25 sene boyunca, Tayyip Bey'den itibaren İstanbul Belediyesinin borçlandığı miktar 28,5 milyar lira, yani senede 1,1 milyar lira. Bunların 3 senede borçlanması 25 milyar lira." dedi.

Melikgazi Belediyesince İldem semtinde yaptırılan Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Erciyes Kayak Merkezi, Yamula Barajı gibi projelerin büyüklüğüne dikkati çeken Özhaseki, "Dünyada hiçbir belediyenin, yerel yönetimin, ne Almanya'da ne İngiltere'de ne Fransa'da ne ABD'de uğraşmadığı büyük işlerle biz belediye olarak uğraştık. Bu şehri büyüten işlere imza attık." ifadesini kullandı.

Özhaseki, bazı muhalefet belediye başkanlarının iş yapmadıklarını iddia ederek, şunları belirtti:

"İş yapmaya niyetleri yok, bir becerileri de yok. Koca koca şehirlerde belediye başkanı oldular. Seçim öncesinde ne söylemişlerse hepsini unuttular. Biz de broşürler duruyor, imzalı vaatleri de duruyor. Ama bir tanesini bile yapmadılar. 'Algı' dediğimiz bir işe başladılar, büyük ajanslara gidiyorlar, para veriyorlar, 'Bizi kahraman gibi göster' diyorlar, 'Bizi iş yapıyormuş gibi göster' diyorlar. 'Sanki AK Parti hükümeti bizim önümüzü kesiyormuş gibi göster' diyorlar. İstanbul'da ajanslara verilen parayı söylüyorum 895 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira, depreme hazırlık için ayrılan para 495 milyon lira. Olmayanı olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi, daha doğrusu biraz ayıp ama yalan için, riyakarlık için 895 milyon lira para ayırmışlar. Hayretler içinde izliyoruz, bunu yapacağınız yere gidin biraz çalışın.

Bir yerde kar çok yağabilir mi? Yağabilir. Yollar kapanabilir mi? Kapanır. Önemli olan idarecinin çıkıp işçilerle sabaha kadar orada durması. Onu çözmek için irade ortaya koyması. Sabaha kadar milletle çalışması, çabalaması, gidip yan gelip yatması değil, Erzurum'da kayak yapması değil, falan balıkçıda bilmem kaç bin lira para ödeyerek balık yemesi değil, gidip orada çalışması elinden ne geliyorsa yapması."

"Yaklaşık 20 bin kişiyi işten attılar"

Yerel seçimler öncesi İstanbul ve Ankara belediyelerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmayacağına söz verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını ifade eden Özhaseki, "Bir işçiyi, emekçiyi işinden edersek namussuz, şerefsiziz, diyorlardı, bantlar duruyor biz de. İstanbul'da tam 13 bin 500 kişiyi işten attılar, Ankara'da 3 bin kişiyi, Adana ve Mersin de dahil yaklaşık 20 bin kişiyi işten attılar, sadece eski dönemde girdi diye, falan partiye oy veriyor diye işinden ettiler. Peki biz çok adam aldık da ondan mı attılar? Yok. Çalışma Bakanlığından aldığım bilgiye göre İstanbul'da 45 bin kişiyi işe aldılar, demek ki partizanca bir tutum. Sadece kendi yandaşlarını beslemeye dayalı bir anlayışla bu işi yapıyorlar." diye konuştu.

Özhaseki, 2 gün önce İstanbul'da su faturalarına yüzde 90'dan yüzde 175'e kadar zam istendiğini ancak belediye meclisindeki arkadaşlarının buna ret oyu verdiğini belirtti.

AK Parti'li belediyelerin Türkiye genelinde yüzde 7'ye kadar su faturalarında indirime gittiğini anlatan Özhaseki, "Ben tüm arkadaşlarımla konuşacağım, yüzde 10-20 ne kadar çekebiliyorsak çekeceğiz, rahatlatalım diye. Bu yükü hep beraber karşılayacağız." dedi.

Özhaseki, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin devletten 2019 yılında aldığı paranın şu an iki katını aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Kendilerinin hiçbir şekilde öz gelirlerini artıracak bir faaliyetleri yok. İstanbul için söylüyorum, 25 sene boyunca, Tayyip Bey'den itibaren İstanbul Belediyesinin borçlandığı miktar 28,5 milyar lira, yani senede 1,1 milyar lira, Bunların 3 senede borçlanması 25 milyar lira. Biz bunu aldık ama şu tesisleri yaptık desinler. Bu iş için iyi niyet lazım, kafanızın başka yerde olmaması lazım, hizmette olması lazım. Sizin işiniz gücünüz eğer 'cumhurbaşkanı adayı nasıl olurum' diye gün geçirmek olursa, ajanslara da trilyonlar dökerseniz, elbette başarılı olamazsınız. Belediyecilik sevgi işidir, aşk işidir."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise mahalle kültürünü ön plana çıkartacak butik tesisler yaptıklarını, böylece vatandaşların ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bölgeye yüzme havuzlu bir büyük sosyal tesis yapmayı planladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı yapıldı.