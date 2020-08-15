AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Pandemi döneminde İngiltere'de, İspanya'da, ABD'de, İtalya'da perişanlıklar yaşanırken Allah'a hamdolsun biz Türkiye'de hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Pandemi döneminde İngiltere'de, İspanya'da, ABD'de, İtalya'da perişanlıklar yaşanırken Allah'a hamdolsun biz Türkiye'de hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık." dedi.

Özhaseki, hayırsever Mustafa Antepli tarafından Yenimahalle'ye yaptırılan Ümit Antepli Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışındaki konuşmada, Türkiye'de dünyadakinden daha hızlı bir değişim yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin 2000 yılı öncesi ile sonrasını kıyaslayan Özhaseki, "2000 öncesinde memur maaşlarını ödemekte zorluk çekerken, esnaflar yürüyüş yaparken, paramızın yanında 6 sıfır varken, bugün 19 yaşında olan AK Parti iktidarıyla Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, ekibinin gayretleriyle Türkiye'de birçok şey değişti." diye konuştu.

Özhaseki, bugünlerde ekonomik olarak sıkıntılı bir ortam olsa da Türkiye'nin yine ayakları üzerinde durduğunu, büyümeye devam ettiğini vurguladı.

"Her gün yatırım yapan bir Türkiye Cumhuriyeti var" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde İngiltere'de, İspanya'da, ABD'de, İtalya'da perişanlıklar yaşanırken Allah'a hamdolsun biz Türkiye'de hastanelerde tedaviyi bir kuruş para almadan uyguladık. Avrupa ülkelerinde pandemi hastalarının yüzüne bakmıyorlar. Türkiye'de hastaneye gidiyorsunuz 5 yıldızlı otel gibi. Bu bile başlı başına bir iş. Enerjide de ulaşımda da Allah'a şükür gelişmeler var. Pandemi döneminde bile dünya perişanlık yaşarken Türkiye'de yatırımların açılışı yapılıyor."

Erciyes Kayak Merkezi'nde sıcak su yeniden aranacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden itibaren kente yapılan yatırımları değerlendiren Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi'nde yüksek irtifa merkezinin kurulması, sıcak suyun bulunması gibi eksiklikler olduğunu, bunları da tamamlamaya çalıştıklarını aktardı.

Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Erciyes'te sıcak su aranması çalışmasını görüştüklerini anlatarak, "Erciyes'te sıcak su çıkarsa bizim buradaki 4 ay süren mevsimimiz 12 aya çıkacak. Cuma günü Maden Tetkik Arama Genel Müdürü geliyor, protokolü imzalayacağız. Eylül sonu, ekim başı gibi 2 bin 200 metre yükseklikte makinelerle sıcak su için delme başlayacak. 12 ay dolu bir Erciyes olacak." dedi.

Vali Şehmus Günaydın da bugün 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çeşitli kısıtlamalar getirdiklerini hatırlatarak tedbirlere uyulmasını istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentte yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise sağlık merkezinin yapımını sağlayan hayırsever Mustafa Antepli'ye teşekkür etti, hayatını kaybeden kızı Ümit Antepli'ye de Allah'tan rahmet diledi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de kentte Kovid-19 vakalarında artış olduğuna dikkati çekerek "Bir vakayı sorguladığımızda son 3 gün içerisinde yakın temas kurduklarını belirlememiz gerekiyor. Bu konuda halkımızdan rica ediyoruz, filyasyon ekiplerimize doğru bilgileri verin. İşbirliği içinde bu illeten kurtulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise Türkiye'nin sağlıkta yaşadığı değişimi ve gelişimi anlattı.

Konuşmaların ardından yapılan duayla aile sağlığı merkezi açıldı.

Kaynak: AA