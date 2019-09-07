AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Açıklaması

07.09.2019 14:17

AK Parti Genel Merkezi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı" Bursa'da yapılıyor. Toplantıya katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Yalan bunların siyaseti oldu. CHP'nin genel siyaset ekseni yalan. En iyi yaptıkları işler algı operasyonu" dedi.



Bir otelde gerçekleştiren ve 8 Eylül'de sona erecek olan Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısına, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 14 il başkanı, belediye başkanları, kadın kolları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, ilçe başkanlarının katılımıyla start aldı.



İlk konuşmayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş gerçekleştirdi. Aktaş, toplantının Bursa'da yapılmasından ötürü mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şehrimize hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Sorumluluğumuzun elbet farkındayız çünkü biz belediyecilikte marka haline gelmiş bir yolun yolcularıyız. Bu belediyecilik anlayışı herkes için bir ekol olmuştur. Bizim anlayışımız şehre hükmeden değil şehre hizmet eden anlayıştır. Bir insanın davası varsa sevdası da vardır, sevdası olan insan da kolay kolay vazgeçmez. Şehirlerimize bağlılığımız böyle bir sevdadır. Belediyecilik bazılarının nazarında makam aracı olabilir ama bizim nezdimizde şehre olan aşktır, heyecandır" dedi.



Aktaş, toplantıya katılanlara Bursa hakkında bilgiler verdi. Bursa'nın hızla büyüyen bir şehir olduğunu vurgulayan Aktaş, "15 milyar dolar ihracat yapan bir şehir Bursa. Önceliğimiz ulaşım. Bütün detaylarıyla masaya yatırdık, kendimize yol haritası belirledik önceliğimiz ulaşımdır" diye konuştu.



AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, son günlerde birilerinin yerel seçimlerle ilgili Bursa'yı kazanamadıklarını dile getirdiklerini belirterek, "Yerel Seçimlerde Bursa'yı kazanamadıkları için üzgün olduklarını ekranlarda söylüyor, Bursa İçimizde yaradır' diyor. Ancak unuttukları bir şey var; o da AK Parti Bursa Teşkilatları olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ve hizmetlerle güzel Bursa'mız, her zaman onların içlerinde büyümeye devam eden bir yara ve onlar için ulaşılmaz bir hedef olarak kalmaya devam edecektir" dedi.



"18 yıllık süre içinde destanlar yazdık"



AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kürsüye gelerek uzun bir konuşma gerçekleştirdi. Özhaseki, "18 yaşın heyecanı ve dinamizmi ile ülkemize çok güzel şeyler yaşatacağız. Gönül dünyamızdaki bu hikaye günümüzde AK Parti olarak devam ediyor. 18 yıllık süre içerisinde merkezi iktidarda destanlar yazdık, devrim niteliğinde işler yaptık. Bunları sıralayacak olursak yüzlerce madde halinde, bütün vaktimizi alır. Merkezi idarede elimizden gelen ne varsa en güzel işleri yaptık geçmiş iktidarlara kıyasla. Hamdolsun o kadar güzel işler yaptık ki bundan dolayı bütün AK Partili kardeşlerim başlarını dik tutabilirler. Hangi bakanlık görev sahasına girerse girsin ulaştırma mı enerji mi ekonomik politika mı bunun dışındaki alanlardaki geçmiş iktidarlarla kıyasladığınız zaman hepsinde çok başarılıyız. Ufak eksikler söylenerek muhalefet edilebilir ama biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz 2002'de ekonomik olarak Türkiye'de çökmüş bir ortam vardı, o günlerden başlayıp bugün geldiğimiz noktada kişi başına düşen milli gelir dahil olmak üzer hepsi kat kat arttı. Bu faaliyetleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sağlık alanında yapılanları düşünün. Gece 4'te hastane kuyruklarına giren kardeşinizim. En son gezdiğim Şehir Hastanesi şehirlerdeki 5 yıldızlı otellerden daha üstün, her bir hastanede yüzlerce uzman çalışıyor. Bütün AK Partili kardeşlerimiz şunu bilsinler ki 17 yıllık işlerimizle dünyanın en büyük 17'inci ülkesi haline getirdik. İtibarlı, süper güçlerin liderleriyle Cumhurbaşkanımız eşit şekilde mücadelesini veriyor" dedi.



"Yolsuzluklar CHP'ye ait"



Geçmişe doğru bakıldığında CHP'nin belediyecilik anlayışını 3 ana noktada toplayabildiğini belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın tabiriyle geçmişte CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukurdur. Çoğunun gözünün hizmette olmadığını çok iyi biliyoruz. Yolsuzluk skandalları konusunda en büyük işler CHP'ye ait. Silinmeyecek yolsuzluk dosyaları CHP'ye aittir. Yalan bunların siyaseti oldu. CHP'nin genel siyasetinin ekseni yalandır. En iyi yaptıkları işler algı operasyonu" ifadelerini kullandı.



3 belediye başkanı görevden alınmasıyla ilgili de konuşan Özhaseki, "Şimdi bu arkadaşlara, silahlı terör örgütüne üye olma ve onlara yardım yataklık yapma, suçu ve suçluyu övme, görevini kötüye kullanmadan davalar açıldı. Bundan böyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı için 9, Mardin için 6, Van için 7 tane dava açıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı soruşturmaya devam ediyor. Bir terörist geldiğinde belediye olarak cenaze araçlarını seferber ediyorlar. Onlar bunu taşıyorlar. Böyle salonlarda toplantılar yapıyorlar. PKK'nın illegal marşını hazır ol da söylüyorlar. Cadde, sokaklarına bu teröristlerin isimlerini vermeye başladılar. Ay yıldızımızı logolardan kaldırmaya başladılar" şeklinde konuştu.



Toplantı bugün ve yarın basına kapalı olarak devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA