AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnak'ta Süryani köyünü ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, geçmişe sahip çıkarak geleceğe güvenle bakacaklarını belirterek, "Büyük Türkiye'yi hep beraber inşa ediyor olacağız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, geçmişe sahip çıkarak geleceğe güvenle bakacaklarını belirterek, "Büyük Türkiye'yi hep beraber inşa ediyor olacağız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde." dedi.

İleri, Şırnak'taki temasları kapsamında, beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan yardımcıları Ebubekir Şen ve Zehranur Yılmaz, Gençlik Kolları MKYK üyeleri Hasan Aktan ve Tayfun Arşınkol, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile, İdil ilçesinin Haberli köyünü ziyaret etti.

Muhtar Şemun Güzel ile köyü gezen İleri, köyde yaşayan Süryanilerle tarihi Mor Dodo Kilisesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra köyde yeni yapılan sosyal tesislerde köylülerle bir araya gelen İleri, dünden beri Şırnak'ta temaslarda bulunduklarını belirterek, buradan çok güzel mesajlar aldıklarını söyledi.

İleri, "Kültürüne sahip, dimdik ayakta duran bir toplum var burada. Geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü görevi görüyoruz hepimiz. Geçmişimize sahip çıkacağız ama geleceğimize de güvenle bakacağız. Büyük Türkiye'yi hep beraber inşa ediyor olacağız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Erkan da siyaset üstü bir ahlakla hizmet ettiklerini dile getirerek, bu hizmeti aynı şekilde sürdüreceklerini belirtti.

Şırnak'ın, çok kültür ve çok dilliliği bir arada yaşayan en güzel örneklerden biri olduğuna işaret eden Erkan, "Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın insana hizmet etme anlayışı içerisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Özellikle yaşadığımız coğrafyada huzur ve refahın artması için mücadele ederken bir yandan da bizden sonraki nesillerin de saygılı ve erdemli bir çizgi üzerinden yürümesi için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar