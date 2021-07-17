AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Namaz Dağı üs bölgesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnak'ta 1995 rakımlı Namaz Dağı üs bölgesine ziyarette bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnak'ta 1995 rakımlı Namaz Dağı üs bölgesine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan yardımcıları Ebubekir Şen ve Zehranur Yılmaz, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Hasan Aktan ve Tayfun Arşınkol ile Şırnak'a gelen İleri, belediyeyi ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüşen İleri, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Buradan Valiliğe geçen İleri, Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü.

?İleri ve beraberindekiler, daha sonra Namaz Dağı üs bölgesini ziyaret etti, burada görevli Mehmetçik ile bir araya geldi.

İleri, terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri başarıdan dolayı askerleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar