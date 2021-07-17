AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Şırnaklı gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dünyanın yeniden kurulduğunu belirterek, "Türkiye nitelikli iş gücü ve gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dünyanın yeniden kurulduğunu belirterek, "Türkiye nitelikli iş gücü ve gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir." dedi.

İleri, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan yardımcıları Ebubekir Şen ve Zehranur Yılmaz, Gençlik Kolları MKYK üyeleri Hasan Aktan ve Tayfun Arşınkol, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile İsmet Paşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek partililerle görüşen İleri, Şırnak Üniversitesi bahçesinde düzenlenen "Net Konuşalım" programına katıldı.

Programda Şırnaklı gençlerle bir araya gelen İleri, dünyada dijital dönüşüm süreci yaşandığını, ülkeler arasındaki güç dengelerinin yaşanan dijital dönüşüm ile değiştiğini söyledi.

İleri, "Türkiye de bu dönüşümde sessiz kalan bir ülke değil. Hakikaten şu an vatandaşı olduğunuz ülke, bizi öyle bir devlet aklı ile yönetiyor ki; bu dijitalleşme sürecinde uzun vadeli uzun vizyonlu planlar yapıyor ve bunları hayata geçiriyor." diye konuştu.

"Net Konuşalım" isimli programı organize ederek dijital dönüşüm sürecine vurgu yaptıklarına işaret eden İleri, her hafta farklı bir ilde farklı bir konuyu konuşacaklarını belirtti.

İleri, Ankara'dan sonraki ilk duraklarının Şırnak olduğunu dile getirerek, bu kentin son dönemde yaşadığı sıkıntılara göğüs germeyi bilen, mücadele eden, dik duran gençleri ile ön plana çıktığını aktardı.

"Türkiye yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biri"

İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceğin Türkiye'si büyük bir Türkiye olacak. Dijital dönüşüm sürecinde Türkiye'nin lider olmak noktasında çok ciddi avantajları var. Dünya yeniden kuruluyor. Türkiye nitelikli iş gücü ve nitelikli gençleri ile bu yeniden kurulan dünyada söz sahibi olacak nadir ülkelerden biridir."

Yıllarca yurt içi ve dışında yüksek teknoloji sektöründe çalıştığını anlatan İleri, "Gördüğüm şudur ki; bu devir bizim devrimiz. Plan program yapacağız, vizyon geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Dijitalleşme sürecinde Türkiye'nin lider ülke olma şansını çok yüksek görüyoruz"

Bugünün dünyasının çok ciddi dinamik yönetim şekillerini gerektirdiğine dikkati çeken İleri, şunları kaydetti:

"Hızlı karar almayı, hızlı organize olmayı gerektiriyor. ve biz de zaten buyuz. Yurt dışına Türkiye'den gelenler hep bu yönleri ile ön plana çıkıyorlar. Hızlı organize olabilen, hızlı karar alabilen, ürünleri hızlı bir şekilde hayata geçirebilen ekipler olarak isimlerini duyuruyorlar. Bu bizim iş kültürümüzde var. Bu nedenle dijitalleşme sürecinde Türkiye'nin lider ülke olma şansını ve potansiyelini biz çok yüksek görüyoruz. Bu potansiyeli sizin de görmenizi bu dönüşüm içinde kendinize şu soruyu sormanızı istiyoruz. 'Ben bu dönüşümün neresinde olacağım?' 'Ben nasıl bir katkı vereceğim?' 'Ben Türkiye'nin kalkınmasında ve ilerlemesinde ne yapacağım?' Sizler tabi ki burada güzel işler yapıyorsunuz. Bunun farkındayız. Ama inşallah dijital dönüşüm sürecinde de Şırnaklı gençlerimizi aramızda göreceğiz. Şırnaklı gençlerimizin fikirleri ile ilerleyen projeleri hayata geçireceğiz."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Şırnak'ın genç nüfus olarak ön planda olduğunu belirterek, belediye olarak gençleri desteklediklerini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen ünlü İslam alimi Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri hakkında sunum yaptı.

Dünya Robotik Yarışması'nda 3'üncü olan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı da derece elde ettikleri proje ile ilgili bilgi verdi.

İleri ve beraberindekiler daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar