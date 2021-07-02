AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir arkadaşı olarak söylüyorum, gece yarılarına kadar çalışan, Allah rızası için koşturan bir zat var. Bu problemleri de çözeriz Allah'ın inayetiyle.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir arkadaşı olarak söylüyorum, gece yarılarına kadar çalışan, Allah rızası için koşturan bir zat var. Bu problemleri de çözeriz Allah'ın inayetiyle. Tüm dünya karşımızda olsa da çözeriz." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de hayırseverler ve Melikgazi Belediyesi iş birliği ile Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hamdi-Zarife Şanlıünal Camisi'nin açılışına katıldı.

Cuma namazını bu camide kılan Özhaseki, açılış töreninde, çok parası olanın değil, kazancı helal olan ve ahireti düşünen kişilerin hayır işlerinde bulunabileceğini söyledi.

Kayseri'nin tarihinde de hayır işlerinin bulunduğunu anlatan Özhaseki, yakın zamanda değeri 300 milyon lira olan bir arazinin Kayserili hayırsever tarafından bağışlandığını dile getirdi.

Hayırseverlikte önemli bir noktada olduklarını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda doğduk, büyüdük, ezanlarımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor, İstiklal Marşı'mızı okuyoruz, rahatça evimize gidip gelebiliyoruz. Çok şükür terör belasından da kurtulduk. Ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Olacak arkadaşlar, tarih boyunca olmuştur, bundan sonra da olur. Allah'ın izni ile iyi niyetli yöneticiler bunları çözer. Sonuna kadar itimadımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir arkadaşı olarak söylüyorum, gece yarılarına kadar çalışan, Allah rızası için koşturan bir zat var. Bu problemleri de çözeriz Allah'ın inayetiyle. Tüm dünya karşımızda olsa da çözeriz. Ama biz birlikte ve beraber olalım. Birbirimiz için çalışalım. Zenginlerimiz, kazandıklarından orta gelirliler ve dar gelirler için harcasınlar. İnanın ki önümüz aydınlık. Hamdi ağabeyimin (Hamdi Şanlıünal), yurt dışında çalışıp biriktirdiği tertemiz kazancı ile cami yaptırmasından dolayı ellerinden öpüyorum."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da hayırsever Hamdi ve Zarife Şanlıünal çiftine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hayırsever Hamdi ve Zarife Şanlıünal çifti ile protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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