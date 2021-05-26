AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Seçimden kaçan mı var kardeşim? 20 senedir giriyoruz seçimlere, sırtınız yerden kalkmadı ki sizin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Seçimden kaçan mı var kardeşim? 20 senedir giriyoruz seçimlere, sırtınız yerden kalkmadı ki sizin. Hangi seçimde kendinizi gösterdiniz? CHP için söylüyorum, hangi seçimde yüzde 25'ten fazla aldınız?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'deki bir televizyon kanalının programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özhaseki, Türkiye'nin gerek jeopolitik gerekse de tarihi birikiminden dolayı hedef olduğunu, emperyal güçlerin bu coğrafyadaki hesaplarının bitmediğini ancak bu hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bozulduğunu belirtti.

Emperyalistlerin dışarıda istediklerini yaparken Türkiye'nin içeride bir bütün olabilirse birçok sorunu çözülebileceğine dikkati çeken Özhaseki, "Ama içerinden de bolca hain üretiyorlar, devşiriyorlar. O hainlerle mücadele ederken tabii ki yoruluyorsunuz ama bunlar bizi asla yıldırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaştan helallik istemesine muhalefetten gelen tepkileri eleştiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Helallik kültürünü bilmeyenlerin konuşması hiç önemli değil. Pandemi döneminde en başarılı hükümetlerin başında AK Parti var. Bu dönemde 25 hastane, 11 de ek sağlık tesisi yaptık. Dünya büyümede eksiye düştü, Türkiye artıdaydı. Terörü bitirdik. Ancak hizmet sektöründe ve onun iş kollarında daralma var. Hükümet bunu giderebilmek amacıyla işçilerin maaşını kendisi verdi. 3 milyon 780 bin kişiye devlet hala maaş vermeye devam ediyor. Düğün salonu, futbol sahası çalıştıran arkadaş, kebapçı arkadaş biraz zorlandı. Tüm sektörlerin içerisinde 5-8 tanesi zorlandı. Onlar için de 3-5 bin lira gibi direkt ödemeler başladı. Onların üzüldüğünü biliyor Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki günlerde sizi kollayacağız manasında 'Hakkınızı helal edin' dedi. Kollama da geliyor işte 3-5 bin lira olarak, devam da edecek destekler zaten. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanımızın sözünü alıp nerelere götürdüler."

Mehmet Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu helalleşme seçimde olur gibi tepkiler verildi. Seçimden kaçan mı var kardeşim? 20 senedir giriyoruz seçimlere, sırtınız yerden kalkmadı ki sizin. Hangi seçimde kendinizi gösterdiniz? CHP için söylüyorum, hangi seçimde yüzde 25'ten fazla aldınız? Bütün dünyada muhalefet yükselir, siz bir kendinize baksanıza çökmüş vaziyettesiniz. Her şeye bağırıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, iftira ediyorsunuz. Kılıçdaroğlu seçildiği günden beri on senedir yalan söyler. Bir tanesini ispatlayamadı. Trilyonlarca tazminat ödüyor. Nereden geliyor bu para? Maaşı yetmez hiçbirine ama yalana devam ediyor hala. 20 senedir seçimlerde birinci partiyiz. Yalan söyleyen kazanmıyor."

AK Parti'nin siyaseten eleştirilebileceğini ama ülke meselelerinde yerli ve milli olunması gerektiğini belirten Özhaseki, Türkiye'nin en büyük belasının PKK olduğunu, FETÖ'nün de aynı yerden beslendiğini, üst akılın istediklerini yaptıklarını vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın takdire şayan bir uyumu olduğunu anlatan Özhaseki, "Genel Başkanların arasındaki ilişki bu ülkenin dirliği, birliği, bölünmez bütünlüğü ve bayrak meselesi üzerine olduğu için şahit olduğumuz bir dostlukları var. Allah razı olsun. Biz, hep birlikte Türkiye diyoruz. Kayseri'de de müthiş bir uyum var. İl başkanlarımız işin şuurunda olan arkadaşlar. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın "Kayseri milletvekilleri bir araya gelmeliyiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özhaseki, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın şahsını hedef alan açıklamalarda bulunduğunu, bu nedenle bir araya gelinemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin