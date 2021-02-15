AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partisinin Aksaray il kongresinde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ülkede gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan başarılı olduklarını belirterek, "18 yıldır iktidardayız. O kadar güzel işler yaptık ki. Bütün AK Parti ailesi olarak lütfen başınızı dik tutun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ülkede gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan başarılı olduklarını belirterek, "18 yıldır iktidardayız. O kadar güzel işler yaptık ki. Bütün AK Parti ailesi olarak lütfen başınızı dik tutun." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Aksaray 7. Olağan İl Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, kongreleri bir düğün ve şenlik havasında yaptıklarını dile getirdi.

Başka partilerin küçük ilçelerde bile kavgalarla kongrelerini yaptıklarına şahit olduklarını ifade eden Özhaseki, kendilerinin ise Allah rızası ve millet için burada olduklarını belirtti.

Sıradan particilik yapan insanlar olmadıklarını anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü onlar makam bölüşüyor. Onlar dünyalık derdinde. Bizim partimiz sıradan bir parti değildir. Bizim 'millet, ümmet, bayrak ve ezan' diye bir derdimiz var. Allah bu derdi elimizden almasın. Ölünceye kadar da istikamet üzere, son nefesi verinceye kadar bu uğurda mücadele etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. 18 yıldır iktidardayız. O kadar güzel işler yaptık ki. Bütün AK Parti ailesi olarak lütfen başınızı dik tutun. Gittiğimiz her yerde alnımız açık olarak iktidarımızdan ve yaptığımız güzel işlerden bahsedebilirsiniz. İktidar olma ve hükümet etme noktasında gelmiş geçmiş tüm iktidarlardan daha başarılıyız. Sağlıkta, ulaşımda, enerjide, savunma sanayisinde ve aklınıza gelen her alanda Allah'a hamdolsun başarılıyız."

Özhaseki, 18 yıl boyunca iktidarlıkları sürecinde en az 18 kez iktidardan düşürmek için ihtilal denemesi yapıldığını hatırlattı.

Bu süreçlerin Cumhuriyet mitingleriyle başladığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Parti kapatma davaları ve muhtıralarla devam etti. 2013'te 4 ağacı bahane ederek Gezi olayları başlattılar. Gezi olayları başladığında Türkiye'de faiz yüzde 5'e düşmüştü. Çok büyük yatırımlar yapıyorduk. Kalkınma hızımız dünyada ilk 3 içerisindeydi. O ağaçlar yüzünden başlatılan hareket sonrasında birçok kötülüklerin kapısını açmış oldu. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi. Allah'a hamdolsun ki işin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Onun arkasında da vatandaşlarımız var."

Özhaseki, üzerinde yaşanılan Anadolu topraklarının son dönem de mazlumların sığınma coğrafyası haline geldiğini belirtti.

Balkanlar'dan Kafkaslara, doğudan güneye kadar daralan vatandaşların bu topraklara geldiğini vurgulayan Özhaseki, "Etle tırnak gibi olmuşuz. Devletimizin içerisinde huzur içerisinde yaşıyoruz. Fakat fitne odakları da durmak bilmiyor. 50 yıl boyunca bir PKK belası. Sonrasında FETÖ adından insanları din tarafından kandırmaya çalışan şizofren ve manyak bir yapının esiri haline getirilen başka bir yapı. 50 yıl boyunca bu da devam etti. Allah'a hamdolsun ki biz bunların altından kalktık. Çok şükür, hepimiz birlikte kazandık." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve çok sayıda partili katıldı.

Tek liste ile yapılan seçimde, mevcut başkan Hüseyin Altınsoy, yeniden AK Parti Aksaray İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut