AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın." - ANKARA Kaynak: İHA