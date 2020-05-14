AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal:
14.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın." - ANKARA

Kaynak: İHA

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