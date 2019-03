AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Sizce CHP Yerel Seçimleri Kazanmak mı İstiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Sizce CHP yerel seçimleri kazanmak mı istiyor. Eğer öyle isteseydi kendi içinden adaylar çıkartırdı. Amaç, burada siyaset yapmak değil. Avaneleriyle birlikte tek hedefleri var; Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz, her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den nasıl kurtuluruz"

"HDP'nin siyaset yapmasına değil, HDP'nin teröre, PKK'ya teslim olmasına karşıyız"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terör örgütünün talimatıyla hareket eden bir siyasi parti ile İYİ Parti sen nasıl bir ittifak kurabiliyorsun. Terör örgütünün talimatlarıyla hareket eden bir siyasi partiyle Saadet Partisi nasıl ittifak oluşturuyorsun. CHP'yi anlayabiliyorum" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in ve avanelerinin olduğu bir Türkiye'yi hayal edebiliyor musunuz? "

Mahir Ünal, dövizdeki dalgalanmanın nedenlerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Dünyada ekonomi sadece ekonomi değil, dış politika sadece dış politika değil, savunma sanayi sadece savunma sanayi değil. Artık dünyada öyle bir döneme girdik ki, artık dünya da geçmişin istikrarlı, uluslararası anlaşmaların, hukukun anlamının olduğu zamanlar yok. Trump'ı anormal görenlere şunu söylüyorum, Trump yeni normal. Trump bir de bakıyoruz ki imza atıyor. Neye imza atıyor? Kudüs'ün, İsrail'in Başkenti olmasına imza atıyor. Bir de bakıyoruz yine imza atıyor, neyle ilgili atıyor, Golan Tepeleri ile ilgili imza atıyor. Dünya bu anlamda baktığınızda artık güvenliğini, istikrarını, uluslararası hukukun, anlaşmaların yaptırım gücünü kaybetmiş durumda. Türkiye'nin her zamankinden daha çok kendini koruması, istikrarı, güveni öne çıkıyor. Beka meselesi dediğimizde bunların anlamadığı şey tam da bu. 13 Ağustos 2018'de bir Cuma gecesi kur atağı gerçekleştirdiler. Amaçları, doları 10 liraya kadar çıkarıp Türkiye ekonomisini çökertmekti. Bizim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber ekonomiyi tek çatı altında toplamamız, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar verme yeteneği gece saatlerinde dolar durduruldu ve bu operasyon engellendi. Cumartesi günü benzer bir atak yapmaya çalıştılar, bunu da Türkiye engelledi. Güçlü bir iktidar, siyasi irade olmasa, Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği olmasa Türkiye ne olur? Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in ve avanelerinin olduğu bir Türkiye'yi hayal edebiliyor musunuz? Bunlar FETÖ ile mücadele ederler mi? Bunlar PKK ile mücadele ederler mi? Yoksa, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi teslim mi olurlar. Bu zihniyet, CHP ve ittifak etrafında toplanan birbirine benzemez bu ittifak, bu yapı, FETÖ'ye, PKK'ya laf söylemeyip dönüp Erdoğan ile düşmanlık yapmayı, Türkiye karşıtı odaklarla birlikte onların ağzıyla konuşmayı, FETÖ'nün ağzıyla konuşmayı, PKK ile iş birliği yapmayı kendilerine alışkanlık haline getirmiş olanlar, eğer bunlar 15 Temmuz gecesi yerel yönetimlerde bu zihniyet olsaydı sizce belediyeler darbeye karşı o iş makinelerini çıkarıp darbeye karşı mücadele ederler miydi?"

"Kılıçdaroğlu, kimleri belediyelerin meclislerine taşımak için kapalı kapılar arkasında planlar yaptığını bir baksın"

"Kemal Kılıçdaroğlu son 3 yıldaki söylemlerini açsın okusun, kimlere destek verdiğini, kimlerin ağzıyla konuştuğunu, kimlerle ittifak yaptığını, kimleri belediyelerin meclislerine taşımak için kapalı kapılar arkasında planlar yaptığını bir baksın, sonra da dönüp kullandığı söylemlere bir baksın" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan neden bu kadar sert bir söylem kullanıyor diyor. Recep Tayyip Erdoğan, vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda, devletin bekası söz konusu olduğunda gerekeni söyler. Çünkü biz 15 Temmuz'da bir şeyi çok net gördük. Bu alçakların bir gece devletimizi, bağımsızlığımızı, istikbalimizi, istiklalimizi elimizden almak için neler yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra da kimin bunları koruduğunu, kolladığını da gördük" diye konuştu.

"HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz"

HDP'nin siyaset yapmasına karşı olmadıklarını dile getiren Ünal, HDP'nin, PKK'nın vesayetinde olmasına, Kandil'den emir almasına karşı olduklarını söyledi. Ünal, "HDP'nin, belediye başkanlarına, milletvekillerine, eş başkanlarına, PKK'nın kayyum atamasına, komiser görevlendirmesine, 18-19 yaşındaki teröristlerin komiser sıfatıyla gelip HDP'li seçilmiş belediye başkanlarını sorgulamasına ve tokatlamasına, Kandil'in talimatıyla belediyelerin hareket etmesine, belediyelerin iş makinelerinin terörün ve Kandil'in talimatıyla asfaltı kazıp oraya el yapımı patlayıcıları yerleştirip Mehmetçiğe tuzak kurmasına, hendeklere, belediyelere aktarılan paraların terör örgütüne aktarılmasına karşıyız. HDP'nin siyaset yapmasına değil, HDP'nin teröre, PKK'ya teslim olmasına karşıyız. Bana diyorlar ki, 'sen Dolmabahçe'de oturmadın mı?' Dolmabahçe'de, HDP'liler dedi ki, biz demokratik siyasetle silahın bir arada olmayacağını deklare edeceğiz. Yani biz artık Kandil'den, PKK'dan emir almayacağız, silaha, teröre karşı olduğumuzu deklare edeceğiz dediler. Arkasında durmadılar. Cumhurbaşkanımız da bu artık tiyatroya döndü dedi. Çözüm sürecinde devlet bu sorunu değişik şekillerde çözmeye çalıştı ama bunlar ne terörden ne şiddetten ne silahtan vazgeçmediler, devlette onlara karşı gereğini yapıyor. Mesele, devlet terörle mücadele ederken kimin nerede durduğudur. Bakıyoruz, bunlar milli meselelerde hiç kilitlenmiyorlar. 2002'den bugüne kadar bölgeyle ilgili 3 hedefimiz vardı; bölgesel kalkınma, demokratikleşme, terörle mücadele. Bölgesel kalkınma dedik bölgesel kalkınmayı gerçekleştirdik, demokratikleşme dedik demokratikleşmeyi gerçekleştirdik, terörle mücadele dedik terörle amansız bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği bir şey var; bu ülkede Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Abaza, Roman 81 milyon eşit, özgür ve hürdür. Bizim mücadelemiz, bu ülkenin bağımsızlığına, birliğine, beraberliğine, bayrağına, İstiklal Marşına, kutsallarına, bizi tek millet yapan değerlere saldıran herkes bizim düşmanımızdır. 'Siz ötekileştiriyorsunuz' diyorlar. Evet, Türkiye düşmanlarını ötekileştiriyoruz. Devletinin, milletinin, bayrağının yanında olan herkes başımızın tacıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA