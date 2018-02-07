IHAAW144312-SIY/07-02-2018

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MHP ile AK Parti arasındaki İttifak Komisyonunun çalışmalarına işaret ederek, "Mart ayı içerisinde yasalaşması gereken yerel seçimlere dönük uyum çalışmaları. Şu an öncelikli olarak çalışıyoruz. Genel başkanlara toplu bir çalışma sunulması söz konusu değil. Çalışmalar önceliklerden başlayarak peyderpey genel başkanlara sunuluyor. Genel başkanlar gerekirse bir araya gelir. Şu anda Sayın Genel Başkanımızla, Cumhurbaşkanımızla Devlet Bey'in bir araya gelmesi gündemde değil" dedi.

- İttifak yapacak partilerin önünü açacak bir düzenleme yapmak istediklerini anlatan Ünal, "Şu ana kadar bu ittifakın içerisinde olmak isteyen, ittifak yapmak isteyen bir siyasi parti olmadı" dedi. Ünal, yüzde 10'luk seçim barajının da muhafaza edileceğini ifade etti. 07.02.2018 14: 43: 12 TSI

NNNN - ANKARA