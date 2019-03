AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "İyi Parti ve Saadet Partisi, Terör Örgütünün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "İYİ Parti ve Saadet Partisi, terör örgütünün talimatıyla hareket eden bir siyasi parti ile nasıl ittifak kurabiliyorsun?"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terör örgütünün talimatıyla hareket eden bir siyasi parti ile İYİ Parti sen nasıl bir ittifak kurabiliyorsun? Terör örgütünün talimatlarıyla hareket eden bir siyasi partiyle Saadet Partisi nasıl ittifak oluşturuyorsun? CHP'yi anlayabiliyorum" dedi.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar'ın, 29 PKK/KCK'lının İYİ Parti listelerinde yer aldığını hatırlatması üzerine Ünal, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne seslenerek, "Terör örgütünün talimatıyla hareket eden bir siyasi parti ile İYİ Parti sen nasıl bir ittifak kurabiliyorsun. Terör örgütünün talimatlarıyla hareket eden bir siyasi partiyle Saadet Partisi nasıl ittifak oluşturuyorsun. CHP'yi anlayabiliyorum. İYİ Parti, uzunca bir süre bu işin saklı tutulmasını istedi. 'Benim hassasiyetlerim var, benim tabanımın hassasiyetleri var' dedi, ülkücülükten vesaire bahsettiler, Türkeş ve ülkücülükle nasıl bir ilgileri var o da ayrı bir husus. Çünkü bugün MHP duruşuyla, ilkeleriyle, siyasetiyle Devlet Bahçeli'nin çizgisi belli. Bu ülkenin varlığına ve bekasına saldırı gerçekleştikten sonra kim kiminle birlikte. FETÖ'nün maskesi düştükten sonra siz FETÖ'nün yanında mıydınız, değil miydiniz? Bahçeli, 15 Temmuz'dan sonra fotoğrafı çok net gördü ve bu devletin bekası için seçilmiş hükümetin yanındayım dedi. Bunların ise ne dedikleri ortada. Geçen gün Meral Akşener'in sözünü ettiği hapisteki Mehmetçik ifadesi, o gece yakalananlar kimdi, o gece darbe yapmak için sokağa çıkan asker kisveli FETÖ'cüler darbe yaparken suçüstü yakalanmadılar mı? O insanlar bizim canlarımızı şehit etmediler mi, tanklardan, helikopterlerden sivil insanlara ateş etmediler mi? Bunlar dünyanın gözünün önünde oldu" dedi.

"Millet artık her şeyi çok net bir şekilde görüyor"

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "31 Mart'ta bütün yaşananlar yani siyasi tablo ortada ama bunun üzerine aklıyla alay edildiğini düşünen vatandaşlarımız Erdoğan'dan ve Bahçeli'den, Bay Dumur ve Bay Kamburdan hücrede bunun hesabını soracaktır" sözlere ilişkin ise Mahir Ünal şunları söyledi:

"Bunların bir milletvekili de İzmir'de bir açıklama yapmıştı, bunları denize dökeceğiz diye. Bilinçaltı dediğimiz şey böyle bir şey. Kendilerini hala bu ülkenin sahibi olarak görüyorlar. Geçmişte Adnan Menderes'i, Turgut Özal'ı nasıl tehdit ettilerse, Demirel'i tehdit edip 28 Şubat'a nasıl razı ettilerse zannediyorlar ki hala biz yine aynı dil ve söylemle bunları yaparız, bu konuda sonuca ulaşırız ama millet artık her şeyi çok net bir şekilde görüyor."

"Bunların hesabını vermek ve açıklamak zorundasın"

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına yönelikte değerlendirmede bulunan Ünal, "Ankara'da bugün yaklaşık 6 saat dolaştım. İnsanlar şunu söylüyorlar; sahte senetle icra takibi yapan ve bu da Yargıtay tarafından onaylanmış bir kimseyi ben dükkanımda işe almam, dolayısıyla nasıl şehri emanet edeceğiz. Mansur Yavaş, MHP'li midir, İYİ Parti'li midir, CHP'li midir? Ben rozet takmam diyen, siyasi kimliğini bile ortaya koymaktan imtina eden ve en son ortaya çıkan mahkeme kararlarıyla onaylanmış bu iş bir iş takibi midir, avukatlık ücreti midir, eğer avukatlık ücretiyse hangi hizmetin mukabilinde alınmıştır, eğer bu para böyle büyük paraları konuşuyorsan senin vergi levhanda 3 bin 600 lira yazıyor. Millet bunu da görüyor. Eğer sen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmuşsan bunların hesabını vermek ve açıklamak zorundasın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA