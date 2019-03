AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "İyi Parti ve Saadet Partisi, Terör Örgütünün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "İYİ Parti ve Saadet Partisi, terör örgütünün talimatıyla hareket eden bir siyasi parti ile nasıl ittifak kurabiliyorsun"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Terör örgütünün talimatıyla hareket eden bir siyasi parti ile İYİ Parti sen nasıl bir ittifak kurabiliyorsun. Terör örgütünün talimatlarıyla hareket eden bir siyasi partiyle Saadet Partisi nasıl ittifak oluşturuyorsun. CHP'yi anlayabiliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TGRT Haber televizyonunda İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın konuğu oldu. Gündeme özel önemli açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin terör örgütleriyle verdiği güçlü bir mücadele var. PKK terör örgütüyle de PKK terör örgütü şehirlerden, kırsaldan, kaynağından bir şekilde kurutulacak operasyonlar bir bir devam ediyor. Bugün ki olay Türkiye'nin yurt dışı operasyon yeteneğini, istihbarat kapasitesini, hava savunma ve saldırı kapasitesini göstermesi açısından son derece önemli. Biz bunu söylediğimizde birileri buna adeta şimdi demokrasiyi ve insan haklarını Türkiye'de birileri öyle bir söylem içerisinde kullanıyorlar ki, bir ülkenin meşru terörle mücadele hakkını bile içerde birileri demokrasiyle, insan haklarıyla bağdaştıracak kadar gaflet içerisindeler. Türkiye hem içerde hem de dışarıda terörü kaynağında kurutmak için, sadece PKK'ya dönük değil, yurt dışındaki FETÖ'cülerin de paketlenmesi de buna dahil olmak üzere terörle mücadelede çok yüksek bir mücadele yürütüyor. Bugün ki olay da bunun en önemli göstergesi. PKK'lılara, YPG'lilere, PYD'lilere arkadaşlar diye hitap eden ve bu terör örgütünün Türkiye için oluşturduğu tehdidi görmezden gelen Kılıçdaroğlu ve avanesi buna üzülmüş olabilirler. Ama Türkiye için tehdit oluşturan her türlü terör kaynağında kurutulacaktır. Cumhurbaşkanımızın ısrarla altını çizdiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de son derece kararlı bir şekilde yürüttüğü bir mücadelenin bugün somut bir örneğini gördük."

"İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar'ın, "Bugün gerçekleştirilen operasyonu destekler bir açıklama Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmedi. Bununla ilgili ne dersiniz?" sorusuna Ünal, "CHP'den bugüne kadar FETÖ'ye, PKK'ya dönük en ufak bir eleştiri duyamazsınız. Aynı CHP, Erdoğan'a dönük, Cumhur İttifakına dönük en ağır hakaretleri yapmaktadır. CHP'nin görevi devletin terörle yaptığı her türlü mücadeleyi itibarsızlaştırmaktır. CHP, 15 Temmuz öncesi ve sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin, FETÖ terör örgütü ile verdiği mücadeleyi itibarsızlaştırmak için her şeyi yaptı mı? 15 Temmuz gecesi darbe yapan asker kisveli FETÖ'cüleri yakaladı ve bunları mahkeme önüne çıkardı mı çıkardı. Aynı CHP ne dedi, FETÖ ile mücadele edilmiyor dedi. Mahkemelere her türlü hakarette bulundular. Aynı CHP, Afrin harekatı sırasında hangi tavrı takındı. Önce Afrin'e girmeyin dedi, Afrin'e girdik, Türk ordusu Afrin'de ilerlerken bu sefer de Afrin merkezi girmeyin dedi. Afrin merkeze yaklaşırken bizim ordumuzun Zeytin Dalı Harekatını itibarsızlaştırmak için CHP'liler çıkıp dediler ki, Afrin'de terörist kalmadı ki, Afrin boşaldı. Aynı zihniyetin, aynı aklın ve Türkiye'nin ekonomi de, savunma sanayinde, dış politikada Türkiye'nin her türlü attığı adımı itibarsızlaştırmak adına CHP'nin sözcülerinin söylemidir bu. Bu bir itibarsızlaştırma, karalamadır. Bunu siyaset olarak kabul etmiyorum, bunu düşmanlık olarak kabul ediyorum. Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak, AK Parti'den kurtulmak. Bunların bugüne kadar Türkiye ile ilgili bir projelerini duydunuz mu, çözüm önerilerini duydunuz mu, Türkiye ile ilgili bir hayalden, vizyondan bahsettiklerini duydunuz mu, bunların iktidara talip olduklarını duydunuz mu? Erdoğan ve Türkiye'den kurtulalım korosunda FETÖ var, Türkiye düşmanı, karşıtı, Avrupa'da yükselen ırkçı, ayrımcı dil var, Amerika ve Avrupa'da kullanılan yabancı düşmanlığını söylem olarak aynı şekilde CHP'de de görürsünüz. 31 Mart akşamı AK Parti'den ve Erdoğan'dan kurtulacağız diye bunlar düşler, hayaller kuruyorlar. O gece ki hallerini biz bugüne kadar 13 seçimde onların yüz hallerini hatırlıyoruz. Her seçim akşamı onların hangi psikolojiye girdiklerini biliyoruz. 31 Mart akşamı da yine aynı psikolojiye girecekler ama AK Parti'yi ve Erdoğan'ı hedefine koyanlar ne yapıyorlarsa bunlar da aynısını yapıyorlar" cevabını verdi.

Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı değerlendiren Ünal, "Yeni Zelanda olayında faşist, ırkçı terörist 51 Müslüman'ı şehit etti, katletti ama Kemal Kılıçdaroğlu bu olayı İslam dünyasına ve İslam ile terörü birlikte zikredecek kadar ırkçı ve faşist bir yaklaşım kullandı. Ben videoyu açtım tekrar tekrar izledim. Kendinden emin bir şekilde analiz yapıyor. Bunları inanarak söylüyor. Teröristin hedefinde Türkiye var, Erdoğan var, Ayasofya var. Silahında kullandığı tarihler, semboller bin yıllık öfke ve nefretin dışa vurumu mahiyetinde. Bu katliamın arkasında Avrupa ve Amerika'da yükselen ırkçılığın, İslam düşmanlığının, yabancı düşmanlığının sonuçları ve dünyanın kalbine ektikleri nefret tohumunun sonucu o. Bu saldırının Avrupa ve Amerika'da yükselen ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam düşmanlığının bir sonucu olduğunu herkes söylüyor ama Kılıçdaroğlu çıkıp herkesin tam tersine bunu İslam ile ve İslam'ı terörle özdeşleştirecek kadar artık gözünü karartmış bir dil kullanıyor" dedi.

"Bunların bir projesi, çözüm önerisi falan yok"

CHP'nin, Türkiye'de bir siyasi parti olduğunu hiçbir zaman kabul etmediğini söyleyen Ünal, "CHP'nin, Atatürk ile cumhuriyet ile bir ilişkisinin olmadığını son 8 yıldan beri söylüyorum. Bunlar yargı ile ilgili iktidarın yargısı diyorlar. Mahkemelerimiz ile ilgili, hakimlerimiz, savcılarımız ile ilgili her türlü hakareti ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu yargıya döndü gayrimeşrudur dedi. Bu CHP'nin bir siyasi parti olduğunu düşünmüyorum. Bir siyasi partinin çözüm önerileri, projeleri, Türkiye tasavvuru ve tahayyülü olur, iktidar amacı, hayali olur. CHP'nin böyle bir hedefi yok. Sizce CHP yerel seçimleri kazanmak mı istiyor. Eğer öyle isteseydi kendi içinden adaylar çıkartırdı. Amaç, burada siyaset yapmak değil. Siyaset bir vizyon koymaktır, çözüm bulmaktır. Bunların bir projesi, çözüm önerisi falan yok. Avaneleriyle birlikte tek hedefleri var; Erdoğan'dan nasıl kurtuluruz, her ne pahasına olursa olsun AK Parti'den nasıl kurtuluruz. Bu hedefinizde siz yalnız değilsiniz. FETÖ'nün, PKK'nın, Avrupa ve Amerika'da yükselen yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının da hedefi bu" ifadelerini kullandı.

