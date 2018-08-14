AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "AK Parti sorunları olan bir parti değildir. AK Parti meseleleri olan bir partidir"

ANKARA - "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda konuşan AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti sorunları olan bir parti değildir. AK Parti meseleleri olan bir partidir" dedi.

AK Parti'nin vizyon ve hedeflerinin konuşulduğu ve iktidarda olunan süre boyunca karşılaşılan sorunların değerlendirildiği Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu gerçekleşiyor. Sempozyumda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz Islahat Fermanıyla, Tanzimat'la, Cumhuriyetle sorunlarımızı çözemedik. Biz AK Parti olarak hem bugünün krizleriyle hem de geçmişin krizleriyle mücadele eden ve bunu da büyük oranda başarıyla tamamlamış bir siyasi hareketiz. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sıkıntıyı da aşacağız. AK Parti sorunları olan bir parti değildir. AK Parti meseleleri olan bir partidir. Bizim meselelerimiz var ve bunları çözecek idaremiz, aklımız, enerjimiz, gücümüz var. Bütün bunları gerçekleştirirken de güçlü bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.