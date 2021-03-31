AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "1982 Anayasasının ardından 1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçte Türkiye'nin gündeminde Anayasa oldu.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "1982 Anayasasının ardından 1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçte Türkiye'nin gündeminde Anayasa oldu. Darbe Anayasanın ruhunda kurtulmak, yeni bir Anayasa hazınlık çalışması yapmak hep Türkiye'nin gündeminde oldu. Cumhuriyetin 100. Yılına yeni bir Anayasa ile gidelim diyoruz" dedi.

Ünal, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünal, Ayvatoğlu'nun zenginleşmesine yönelik soruya, "Hiçbir şekilde meselenin üstü örtülmeden bütün şeffaflığıyla, süreç kamuoyuyla paylaşıldı. AK parti olarak bundan sonraki süreçte biz hem bu kişiyle ilgili hem süreçle ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. A parti'nin 20 yıllık hayatında 19 yılını iktidarda geçirmenin sırrı nedir diye sorarsanız, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirliktir. AK Parti başka partiler gibi bir şeylerin üzerini örtmek yerine kamoyuyla paylaşmıştır. Biz 19 yıllık iktidarımızda milletimize veremeyeceğiz hesabımız olmadığı için her seçimde milletimizin teveccühüne mazhar olduk" ifadelerini kullandı.

Hayvan hakları yasasına ilişkin olarak Ünal, "Hayvan Hakları kanun diye bilinen kanun önceliklerimiz arasında. Bende Grup başkanvekili olarak hayvan severlere onlar ile ilgili çalışma devam ediyor" şeklinde konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nin yerine bir sözleşmeyle ilişkin soruya Ünal, "İstanbul Sözleşmesi temel alınarak 6284 sayılı kanun hazırlanmıştı. Sadece 6284 sayılı kanun değil, birleşmiş milletler SEDEV, Medeni kanun, Anayasamız bir çok genel çerçeve kadına karış şiddet, adına, çocuğu korumaya yönelik kanun yapmış. Hem ulusal hem uluslararası ölçekte anlaşmaları yapacak, uluslar arası hukukta benzer anlaşmaları gerçekleştirecek" diye konuştu.

Yeni Anayasa konusunda Ünal, öncelikle Cumhur ittifakının çalışma yapacağını ifade etti. Ünal, "Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM nasıl yürütecek, sürece tarafların katılımı nasıl olacak belirlenecek. Geçmişte bütün siyasi partilerin katılımıyla Anayasa hazırlık komisyonu oluşturulmuştu. 1982 Anayasasının ardından 1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçte Türkiye'nin gündeminde Anayasa oldu. Darbe Anayasanın ruhunda kurtulmak, yeni bir Anayasa hazırlık çalışması yapmak hep Türkiye'nin gündeminde oldu. Cumhuriyetin 100. Yılına yeni bir Anayasa ile gidelim diyoruz. 19 yıl bizim Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırlık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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