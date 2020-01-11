Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündemi değerlendirdi
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündemi değerlendirdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbet etmesi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Balıkesir'de gündemi değerlendirdi.

11.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:21
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündemi değerlendirdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 'ın esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbet etmesi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal 'de gündemi değerlendirdi.

BALIKESİR - AK Parti Balıkesir İl Dayanışma Toplantısı için Balıkesir'e gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, esnaf ziyaretleri yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündemi değerlendirdi
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