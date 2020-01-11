Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal gündemi değerlendirdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbet etmesi Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Balıkesir'de gündemi değerlendirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın esnaf ziyareti ve vatandaşlarla sohbet etmesi
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamaları - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Balıkesir'de gündemi değerlendirdi.
BALIKESİR - AK Parti Balıkesir İl Dayanışma Toplantısı için Balıkesir'e gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, esnaf ziyaretleri yaptı.