25.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:28

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "Oturduğumuz eve o dönem molotof attılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya:

"İkinci gün düğünümüzü yarıda kesmek zorunda kalmıştık"

HAKKARİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'ye ilk olarak 2010 yılında düğünü için geldiğini anımsatarak, düğününü terör örgütünün baskısı üzerine bir gün yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya, beraberlerindeki bazı AK Parti milletvekilleriyle çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldiler. Parti binası önünde AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci ile kentin kanaat önderleri ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ve Kaya, partililerle bir süre sohbet etti. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin düzenleyeceği 7. olağan kongre sürecinde teşkilat mensuplarından safları sıkı tutmalarını istedi. Geçen yıl az sayıda ülkenin ayakta kalabileceği ekonomik sıkıntılarla karşılaşıldığını dile getiren Kandemir, "Bunları da geride bıraktık. Bir işgalle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'da üzerimize geldiler. Ondan bir sene evvel çukurlar kazdılar, kardeşliğimize kastettiler. 5 senelik maziye baksak, ekip olarak neler başardığımızı hep birlikte görürüz. Biz bir şeye inanıyoruz, insan gelir geçer. Biz geriye bizle ilgili değil ideallerimizle ilgili bir eser bırakmak için mücadele ederiz. Eğer ona katkı sunabilmişsek anlamlı buluruz hayatı. Şimdi ekibimizde belki ismimiz hatırlanmayacak ama Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında hizalananlar diyecekler, hayırla yad edecekler" dedi.



"Oturduğumuz eve molotof attılar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ise, Hakkari'ye ilk olarak 2010 yılında düğünü için geldiğini söyleyerek, düğününü terör örgütünün baskısı üzerine 1 gün yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Kaya, "Düğüne başladık, terör örgütünün talimatı sonrası şehirde bütün kepenkler indi ve düğünler iptal oldu. 'Düğün yapmayacaksınız' diyorlardı ve o dönem insanlar düğünlerini istedikleri gibi özgür bir ortamda sürdüremiyordu. Bir gün düğün yaptık. Normalde burada düğünler 3 gün, bir hafta sürüyor. İkinci gün düğünümüzü yarıda kesmek zorunda kalmıştık. Oturduğumuz yere, oturduğumuz eve o dönem molotof attılar. Ama bugün şehrin ışıkları ışıl ışıl. İnsanlar sokakta ve sokakta huzur var, dayanışma var, insanlarımızın gözünde umut var" diye konuştu.

Eşinin Hakkarili olduğunu ve ortaokulu kentte tamamladığını, Çapa Tıp Fakültesinde okuyarak başarılı bir hekim olduğunu belirten Kaya, "Buranın güzel evlatları, en güzel şekilde eğitim alacaklar. Biz Hakkari ve ilçelerinde çocuklarımıza eksiksiz şekilde hizmet veriyoruz. Bugün Hakkari'nin çocukları geleceğe umutla bakıyor. Niçin? Çünkü hepsi okuyacak, hepsi buraya, bu kente, bu bölgeye, bu coğrafyaya, bu ülkeye en güzel şekilde hizmet edecekler" ifadelerini kullandı.

Hiçbir annenin evladının dağa gitmesini istemediğini kaydeden Kaya, şöyle dedi:

"Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturan anneler, evlatları geri dönsün diye ağlıyor. Hiçbir anne evladının dağa gitmesini istemez. İnanıyorum ki her kadın evladı okusun, meslek sahibi olsun, yanında, yakınında olsun ister. Biz Diyarbakır analarının yanındayız, bu ülkenin kadınlarının yanındayız. Müslüman'ı, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı birbirine kırdıran zihniyete karşı duracak olan, inanıyorum ki bu coğrafyada kadınlardır. Bu bölgede yıllarca terör örgütü ne yaptı? Öğretmenleri vurdu. Şehit Aybüke öğretmenimizi, Necmettin Yılmaz kardeşimi ve tüm şehit öğretmenlerimiz rahmetle anıyorum. Terör örgütü niçin uzun süre öğretmenleri öldürdü, kaçırdı? Çünkü öğretmenler burada kalmasın, evlatlarımız okumasın istediler. Okumayan, cahil olan, işsiz olan bir çocuk ne olur? 'Onu kolay kandırırız' diye düşündüler. İşte biz şimdi devlet olarak bu bölgede eğitim sisteminde güçlüyüz, evlatlarımız okuyor."

Kandemir ve Kaya'nın bugün ise Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: İHA