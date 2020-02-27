AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan, "28 Şubat" değerlendirmesi Açıklaması

27.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Baskıcı, otoriter ve karanlık 28 Şubat zihniyeti, aziz milletimizin vicdanlı, kararlı duruşu ile bertaraf edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, 28 Şubat'ın 23'üncü yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat'ın üzerinden yıllar geçtikçe unutulmaya başlanan bir süreç olmadığını, tersine her yıl aynı dehşet ve hüzünle hatırladıklarını bildirdi.

28 Şubat'ta Türkiye'nin ve demokrasisinin, en şiddetli saldırılardan birini yaşadığını ifade eden Kaya, millet iradesinin yok sayıldığı, insan haklarının rafa kaldırıldığı, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan 28 Şubat'ın, ülkesine, değerlerine bağlı sıradan insanlar için de bir kabus olduğunu belirtti.

Başörtülü kadınlara eğitim hakkı tanınmadığını ve askeri kurumlara sokulmadıklarını anımsatan Kaya, şöyle devam etti:

"Mütedeyyin insanlar kamu görevinden mahrum bırakıldılar. Milletimiz tehlikeli bir biçimde kutuplaştırıldı. Binlerce insanın hayat hikayesi ya yarım kaldı ya da geriye dönülmez şekilde değişti. 'postmodern darbe' olarak adlandırılan bu süreçte, milletimizin inanç özgürlüğünü postallar altında çiğnendi ve dindar insanlar birtakım planlı tiyatrolarla karalandı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bu zor günlerin bin yıl süreceği söyleniyordu. Hamdolsun baskıcı, otoriter ve karanlık 28 Şubat zihniyeti, aziz milletimizin vicdanlı, kararlı duruşu ile bertaraf edilmiştir."

Kaya, 2002'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde partilerinin iktidara gelmesi ile vesayet odaklarına ilk darbenin vurulduğunu, milletin egemenliğinin kaldırıldığı raftan indirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"18 yıllık hükümetlerimiz döneminde, bu statükocu ve seçkinci zihniyet zaman zaman AK Parti'ye ve milli iradeye 'balans ayarı' vermeye cüret etse de bu denemeler asla hedefine ulaşamamıştır. 28 Şubat sürecinin utanmaz destekçisi FETÖ de çeşitli yöntemlerle hedefine ulaşmak için yeni saldırılar yaptı. Bunların sonuncusu olan 15 Temmuz'da, milletimizin cesur direnişi ile karşılaşmış, aziz milletimiz Cumhurbaşkanı'na ve demokrasiye kanı ve canı pahasına sahip çıkmıştır.

Türkiye'nin güçlü, etkili ve bağımsız çizgisini kabullenemeyen odaklar, elbette darbe ya da benzeri hukuksuzlukların hayalini kurmaya devam ediyorlar. Ancak Türkiye'de darbeler dönemine 15 Temmuz'da nokta koyan milletimiz, demokrasilerde gücünü halktan almayan bir hareketin asla başarılı olamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir."

28 Şubat ve 15 Temmuz gibi karanlık günlerin tekrar yaşanmamasını temenni eden Kaya, bunu sağlamak için milletle birlikte omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA