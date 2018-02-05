AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Belediye Başkanlığı Görevine Seçilen Zeki Gül'ü Ziyaret Etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmaları ile ilgili bazı yanlış değerlendirmelerin olduğunu belirterek, "Biz hukukun gereği neyse bugüne kadar onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz." dedi.

Kaya, Muzaffer Külcü'nün istifasıyla boşalan Çorum Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zeki Gül'ü makamında ziyaret etti. AK Parti grubunun adayı olarak seçime katılan ve ilk turda 21 oy alarak seçilen Gül'ü tebrik eden Kaya, seçimde oy kullanan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine de teşekkür etti.

Gül'ün 2019 yılı mart ayına kadar Çorum Belediye Başkanlığı görevini yürüteceğini ifade eden Kaya, "Rabbim Zeki kardeşime muvaffak olacağı bir dönem nasip etsin. 2019'a kadar bu görev kendisinin. Becerir ve güzel götürürsen ondan sonrasını değerlendiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, belediye başkanlıkları ve süreçleri ile ilgili bazı yanlış değerlendirmeler yapıldığını belirterek, bu sürecin üç farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kimi belediyelerin terör desteği, kimi belediyelerin FETÖ bağlantısı ya da hukuka aykırı işlem yapmasından dolayı görevden alındığını vurgulayan Kaya, AK Partili bazı belediye başkanlarından da şehirlerin ve ülkenin geleceği için fedakarlık yapmalarını istediklerinin altını çizdi.

Kaya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"AK Parti'nin kendi belediyeleri ile ilgili kendi değerlendirme ve tasarrufunu yaptığında şöyle bir fotoğrafı herkesin bilmesinde fayda var; teröre destek verdikleri için, şehirleri cehennem hayatına dönüştürdükleri için HDP'li 90'dan fazla belediye başkanı görevden alındı. Aynı zamanda FETÖ gibi terör örgütüne destek veren AK Partili ve MHP'li belediyeler de İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldılar. AK Partili, MHP'li ve HDP'li belediyelere kayyum atandı. Belediyelerde son bir yıl içerisinde yaşadığımız değişim bu. İkinci olarak; AK Parti kendi belediyeleri ile ilgili gerek şehrimizin, gerekse ülkemizin geleceği noktasındaki yerel yönetimlerden beklentileri ile ilgili belediye başkanlarımızı parti üst yönetimlerimiz ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle davet ettik ve onlardan fedakarlık yapmalarını istedik. Bu fedakarlığı arkadaşlarımız yaptılar. Ben onların hepsine, bu anlamda Muzaffer Bey'e de teşekkür ediyorum."

İstanbul'daki Ataşehir ve Beşiktaş belediye başkanlarının da hukuka aykırı işlem yaptıkları için İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığını söyleyen Kaya, "CHP'li arkadaşlarımız 'Efendim AK Parti kendi belediye başkanlarını istifa ettiriyor, bizimkileri görevden alıyor' şeklinde sitem ediyorlar. Böyle bir şey yok. 2017 yılının 6'ncı ayından itibaren AK Partili Adana Ceyhan, Ankara Ayaş, Bolu Taşkesti ve Kayseri Sarıoğlan belediye başkanları da tıpkı Ataşehir'deki, Beşiktaş'taki gibi hukuka aykırı işlem yaptıkları için görevlerinden uzaklaştırıldılar. Dolayısıyla biz hukukun gereği neyse bugüne kadar onu yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Cenab-ı Hak bu süreci en güzel şekilde geçirmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.

"2019 Mart ayında bizim belediyeler olarak hedefimiz, yüzde 50 artı 1'i mart ayında belediye başkanlarımız ile birlikte gerçekleştirmek" diyen Kaya, "Ümit ediyorum ki buradan aldığımız pozitif enerjiyle kasım 2019'da da Türkiye'nin yeni sisteminin uygulanacağı cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde altyapısı oluşmuş ve 50 artı 1 ile Türkiye'yi yeni bir döneme, istikrarlı ve güçlü hükümetlerin olduğu, güven ortamının daha güçlü olduğu bir döneme evrilecektir." dedi.

Ziyarete AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ve ilçe belediye başkanları ile partili yöneticiler katıldı.