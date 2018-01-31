AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı, Mardin'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Barış için oradayız, Suriyeli kardeşlerimize huzur içinde yaşayabileceği bir yuva oluşturabilmek için Mehmetçik orada. İnşallah, ümit ediyoruz operasyon en kısa zamanda tamamlanacak, Mehmetçik yuvasına dönecek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kavakcı, beraberinde TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurulan ve ağır yaralanan Halil Algan'ı evinde ziyaret etti.

İki çocuk babası Algan ile bir süre görüşen Kavakcı, darbe girişimine karşı direnirken şehit düşenlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.



"Barış için oradayız"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Kavakcı, harekata bütün gazilerin destek verdiğini belirtti.

Kavakcı, şehit ve gaziler sayesinde güçlü bir Türkiye'nin oluştuğunu söyledi.



Suriye'de yaşanan katliamlarla beraber bir sürecin başladığını, Türkiye'nin bu manada tüm diplomatik girişimleri yerine getirdiğini ifade eden Kavakcı, Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere bütün masum insanların hayat hakları ortadan kalkmasın diye elinden geleni yaptığını vurguladı.

Kavakcı, 3 milyonu aşkın Suriyeliye kapıların sonuna kadar açıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bölgenin terörden temizlenmesi içinde Fırat Kalkanı Harekatı yapıldı ve başarıyla neticelendi. Son dönemde sınırımızın ötesinden Türkiye'ye gelen saldırılar oldu. Bu saldırıların olmasına ve orada bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğimiz için oradayız. Kahraman Mehmetçik'imiz düğüne gider gibi şehadete koşarken, gazilerimiz, askerlik için yaşı tutmayan gençlerimiz, askerliğini yapmış büyüklerimiz, kadın ve erkek herkes bu operasyonda sınırın ötesine gitmeye hazır. Barış için oradayız, Suriyeli kardeşlerimize huzur içinde yaşayabileceği bir yuva oluşturabilmek için Mehmetçik orada. İnşallah, ümit ediyoruz, operasyon en kısa zamanda tamamlanacak, Mehmetçik yuvasına dönecek. Suriyeli kardeşlerimiz de huzur içerisinde yaşayabileceği bir ülkeye, topraklarına kavuşacaklar."

Algan da harekatı desteklediklerini belirterek, imkanı olsa harekata katılmak isteyeceğini aktardı.

Ravza Kavakcı, daha sonra beraberindekilerle AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle görüştü.