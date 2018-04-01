AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı: "Eski Türkiye Geride Kaldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, eski Türkiye'nin geride kaldığını, herkesin etnik kimliği ne olursa olsun eşit haklara sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınlarımızın ve gençlerimizin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde önünü açan bir liderimiz var." dedi.

Kavakcı, partisinin İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rize Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti'den önce büyük zorluklar çektiğini, vatandaşların oy vermelerine rağmen zaman zaman demokrasiye müdahalelerin yaşandığı devlet anlayışının hakim olduğunu söyledi.

Vatandaşların oy vermelerine rağmen 1960, 1970, 1980 darbelerinde olduğu gibi 28 Şubat sürecinde de üst aklın, ilerlemekte, toparlanmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü kestiğini belirten Kavakcı, "Vatandaş, millet olarak biz buna bir şey söyleyemezdik çünkü o zamanki devletin gözünde bizim bir kıymetimiz yoktu. Oy verirdik ama oyumuz dönem dönem hiçe sayılabilirdi. Oy verdiğiniz milletvekilleri, başbakanlar istifaya zorlanabilirdi. Tanklar yürütülür, demokrasi pat diye donduruluverirdi. Referandumlar yapılır ama o referandumların neticesinden kimse emin olamazdı." diye konuştu.

Kavakcı, AK Parti öncesinde vatandaşların inançlarına göre okuyamadıklarını, Alevi ve Sünni olduklarını söyleyemediklerini anlattı.

"Etnik kimliğimle, düşüncemle var olmak istiyorum.' diyemezdi." ifadelerini kullanan Kavakcı, şunları kaydetti:

"Devlet, o zaman farklı bir anlayışla, eski darbeci anlayışla bize karşı işlenen suçları çabucak affediverirdi. Birisi sizi darp mı etti, istismarda mı bulundu, hakkınıza tecavüz mü etti? Sizin adınıza onu affederdi ama asla kendisine yapılan bir saygısızlığı affetmezdi. Bedelini de ağır bir şekilde tiyatro gibi kurulmuş mahkemelerde birçok gencin de çürüdüğü hapishanelerde ödetirdi çünkü o devlet anlayışı için vatandaş birey olarak hiçbir hakkı olmayan, müdahale edilecek bireylerdi.

İdare edilmesi gerekirdi. Nasıl giyineceğinizi hatta ne tür müzik dinleyeceğinizi belirleyen bir devlet anlayışıydı."

Türkiye'nin çok basit konularda bile ekonomik krizlere girdiği dönemleri geride bıraktığını dile getiren Kavakcı, Türkiye ve vatandaşlar için çok şeyin değiştiğini söyledi.

Kavakcı, "2001 yılından sonraki evlatlarımız yeni Türkiye'de doğmanın öz güvenini yaşıyor." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için çok şey değişti. Türkiye'nin başında artık dik yürüyen, sadece kendi bilgisinin ve vatandaşlarının değil, bütün mazlumların dertleri ile dertlenen ve daha önce biz uluslararası alanda diğer ülke liderlerinin önünde iki büklüm duran liderlere alışıkken uluslararası toplantılarda 'One minute. Durun. Siz katliam yapıyorsunuz.' diyen bir lidere sahibiz. Şimdi Türkiye'nin öyle bir ekonomisi var ki şu anda Afrin'deki zaferden sonra askerlerimiz yavaş yavaş Münbiç'e ilerliyorlar. Arada farklı hedefler de var.

Bu yaşadığımız zorlu sürece rağmen ekonomimiz dimdik ayakta. Bir yandan yatırımlar devam ediyor. Her gün bir ilimizde yeni yatırımlar açılıyor."

"Bunun arkasındaki sır Recep Tayyip Erdoğan ve onun mesai arkadaşlarıdır"

Kavakcı, Türkiye'nin uluslararası alanda etkisiz eleman olmadığını, ekonomisinin büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ve Rize'nin şanslı olduğuna dikkati çeken Kavakcı, "Bunun arkasındaki sır Recep Tayyip Erdoğan'dır ve onun mesai arkadaşlarıdır. Bunun için Rize'nin sorumluluğu daha fazla. Türkiye'de kadınlarımızın ve gençlerimizin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde önünü açan bir liderimiz var. Kadınların ve gençlerin önünü açmak için mücadele veren bir liderimiz var. Başta benim, sonra da siz hanımefendilerin onun için çok çalışması lazım. Rize'nin sorumluluğu daha artmış durumda. Neden? Kadınlara değer veren liderin memleketi olduğu için." değerlendirmesinde bulundu.

Kavakcı, Türkiye'nin büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığına işaret ederek, "İnsani yardım konusunda dünya ikincisiyiz ama gayrisafi milli hasılaya kıyasladığımızda dünya birincisiyiz. Gençler haberiniz var mı? En çok haberi olan sizlersiniz. Neden? Çünkü AK Parti, bir siyasi parti değil, siyasi partiden çok daha büyük. Bunu en iyi kadın kollarımız bilir çünkü biz en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu teşkilatın başarısı için kadınlar her zaman sahada. 'Kimin nerede, ne derdi, meselesi var.' biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Fransa'dan akla sığmayan açıklamalar geldiğini belirten Kavakcı, "Suriye'de yarım milyon insan katledilirken neredeydiler? Suriye'de, Halep'te kadınlarımız ve çocuklarımız, 'Burada çocuklarımız var. Açık açık söylemeyeyim.' birçok işkenceye maruz kalırken neredeydiler? Filistin'de masum insanlar katledilirken neredeydiler? Hala neredeler? Oradaki teröristleri, bize insan haklarını mı savunuyorlar? Cumhurbaşkanımız onlara gerekli cevabı verdi. Teröristlerin tarafında olan tarihin karanlık sayfalarında yerini alacaktır." şeklinde konuştu.

Kavakcı, Türkiye'nin çok iyi yerlere geldiğini ifade ederek, "Eski Türkiye geride kaldı. Etnik kimliğimiz ne olursa olsun eşit haklara sahibiz. Artık Türkiye, bütün dünyada yakından takip edilen, gücü ile hayranlık taşıyan ama aynı zamanda düşman sayısı da artan, milyonlarca masumun duasında olan bir ülke artık." görüşünü paylaştı.

Konuşmaların ardından tek adayla gidilen seçimde Sema Yağcı Tekin, yeniden Rize Kadın Kolları Başkanı seçildi.