AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "O zamanın Türkiyesinde bir çok sıkıntılar, problemler varken, bir numaralı tehdit olarak devlet kendi vatandaşını, milletin değerlerini yok sayarak tehdit olarak görüyordu." dedi.

Kavakcı, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Bayburt Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatta aile olduklarını belirterek, "Gece gündüz çalışan bu davanın asıl kahramanları, gizli kahramanları, bizim de gönlümüzün kahramanları bu davanın kadınlarıdır. Bunu da en çok Sayın Genel Başkanımız defaatle zikrediyor. Gençlerin ve kadınların önünü açan bir Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız olduğu için gerçekten çok çok şanslıyız." diye konuştu.

Türkiye'de 2002 öncesi yaşananları anımsatan Ravza Kavakcı, "Eski Türkiye vardı. Eskiden çok farklı bir Türkiye vardı. O Türkiye'de devlet baba vatandaşa tepeden bakardı. Oy verme hakkı vardı ama öyle her oy verdiğinde seçecek değildi, fazla hayaya girmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Kavakcı, geçen hafta 28 Şubat'ın 21'inci yılı olduğuna işaret ederek, "O zamanın Türkiyesinde birçok sıkıntılar, problemler varken, bir numaralı tehdit olarak devlet kendi vatandaşını, milletin değerlerini yok sayarak tehdit olarak görüyordu. Öyle bir Türkiye vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Türkiye'de yaşananları genç kuşağın öğrenmesini istediğinin altını çizen Ravza Kavakcı, bu amaçla 1999 yılında yaşananları çeşitli örneklerle anlattı.

"Türkiye'nin başına 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, sadece senin benim gibi değil, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi görünen insanların değil, bütün dünya mazlumlarının derdi için mücadele eden bir lider geldi." diyen Kavakcı, şöyle devam etti:

"O zalim devlet baba gitti, onun yerine belki haşmetli durduğu için sizi heyecanlandıran, saygı duyduğunuz ama zalimin karşısında dimdik durduğunu bildiğiniz, mazlumun karşısında boynu bükük oturabilen, gözyaşı dökebilen, küçük bir çocuk 'Cumhurbaşkanım evimize gelir misiniz? Bir çayımızı içer misin?' diye elinden çekiştirince onun peşinden koşup giden bir lider geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi. O liderin arkasında 15 Temmuz'da olduğu gibi genci kadını, erkeği yaşlısı ile her kesimden insanıyla kenetlenen bir millet vardı artık. AK Parti çatısı altında da Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve onların kadrolarının gücünün akasında da sizler varsınız. Sizler bu davanın gizli kahramanlarısınız."

Ravza Kavakcı, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiklerin, kendilerinin rahat yaşaması için hayatlarından koşarak vazgeçtiğini vurguladı.

AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanı Dilek Atamer, Kavakcı'ya konuşmasının ardından esmayıhüsna yazılı tablo hediye etti.

Kongreye, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve partililer katıldı.