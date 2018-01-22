AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, "Haksızlıklar tek tek ortadan kalktı ama sadece bu başörtülü insanlar için mi oldu? Hayır. Sadece muhafazakar insanlar için mi oldu? Hayır. Kürt kardeşlerimiz için de aynı şey oldu. Ana dilinde konuştuğu için cezaya tabi tutulan kardeşlerimiz için de oldu." dedi.

Kavakcı, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde Adana İmam Hatip Lisesi mezunu kadınlarla bir araya geldiği toplantıda, imam hatip okulundan ilk mezun olan bir baba ve bir imam hatip öğretmeni annenin çocuğunu olduğunu söyledi.

28 Şubat süreci

28 Şubat sürecini yaşayanların, eski Türkiye ile yeni Türkiye mukayesesini gayet net yapabildiklerini belirten Kavakcı, "Katsayı mağduriyeti, imam hatiplerin önünü kesmek adına 8 yıllık kesintisiz eğitimin dayatılması. Bir başbakanın 'Siyasi hayatıma mal olsa dahi onları kapatacağım.' deyip, gerçekten de siyasi hayatına mal olması ve yaşanan mücadele... Katsayı engeline rağmen üniversiteye devam edebilenler için de ikna odalarıyla yaşanan bir süreç." diye konuştu.

Fazilet Partisinden 18 Nisan 1999 seçimlerinde milletvekili seçilen ablası Merve Kavakcı'nın 2 Mayıs 1999 tarihinde TBMM'deki yemin töreninde "başörtüsü" nedeniyle yaşadıklarına değinen Kavakcı, şöyle devam etti:

"Meclise girdiğinde ortalık ayağa kalktı. Dönemin başbakanı o içler acısı konuşmayı yaptı, 'Lütfen bu kadına haddini bildirin' dedi. Bu ifadenin ardından Türkiye'de iki evladıyla genç bir anneye haddinin nasıl bildirileceği görüldü. Ama o dönem haddi bildirilen sadece Merve Kavakcı olmadı. Onun gibi düşünen, onun gibi inanan, ona gönül vermiş, onu destekleyen, hak ve özgürlüğe inanan herkese iyi bir had bildirildi. Öyle bir had bildirildi ki bir daha uzun süre kimse ne başörtülü bir milletvekili olabileceğini hayal edebildi, ne rüyasında görmeyi hayal edebildi. Hayaller böyle yıkıldı."

Başörtüsü düzenlemesi

Meclise başörtülü milletvekillerinin 7 Haziran 2015'teki genel seçimin ardından yapılan düzenlemeyle girebildiğini anımsatan Kavakcı, "Ne laiklik elden gider, ne cumhuriyete bir şey olur, ne de genel kurulun kubbesi başlarına devrilir? Girerler, antlarını içerler, seçilme hakkını kullanırlar. Ne oldu peki arada? İçtüzük mü değişti, hayır. Kadınların kılık kıyafetiyle alakalı bir tek pantolon kısıtlaması ortadan kalktı, onun haricinde İçtüzük'te bir değişiklik olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye değişti, zihniyet değişti"

Artık, dünyada nerede zulüm varsa oraya koşan bir Türkiye'nin olduğuna dikkati çeken Kavakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye değişti, zihniyet değişti. Kavramlar değişti. Haksızlıklar tek tek ortadan kalktı ama sadece bu başörtülü insanlar için mi oldu? Hayır. Sadece muhafazakar insanlar için mi oldu? Hayır. Kürt kardeşlerimiz için de aynı şey oldu. Ana dilinde konuştuğu için cezaya tabi tutulan kardeşlerimiz için de oldu. Bu toprakları vatan yapan, hep beraber yaşadığımız Alevi, Sünni, Kürt'ü, Türk'ü, Ermeni'si, Rum'u, Çerkez'iyle 'Ben de bu ülkenin vatandaşıyım, ülkemi seviyorum' diyen herkesin uğradığı hak ihlalleri bir bir ortadan kalktı. Nesillerce devam etmiş olan ihlaller ortadan kalktı. Türkiye'nin başına öyle bir lider geldi ki 'Dünya beşten büyüktür' diyen, sadece bu cümleyle kendi topraklarındaki insanların değil, dünyada sesi duyulmayan mazlumların da sesi olan bir cumhurbaşkanı geldi. 1999'da bir başbakanın, süper güç olduğunu iddia eden ABD Başkanı karşısındaki o iki büklüm halinin yerine, BM gibi yozlaşmakta olan bir uluslararası örgütte bile Kudüs için 128 oy çıkartmayı başaran bir lider gelmiş oldu. Türkiye'de bu değişti."

Zeytin Dalı Harekatı

Müslümanların bir musibetle karşılaşınca sabrederek, güzellikle karşılaşınca da hamd ederek kazandığını vurgulayan Kavakcı, şunları kaydetti:

"Bugün hamdetme sürecindeyiz. Şu anda Zeytin Dalı Harekatı var. Eskiden böyle bir operasyonun kendisi değil, söylentisi bile ekonomimizi altüst ederdi. Şimdi biz diplomatik kanallardan ilgili görüşmeleri sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız nezdinde yapıyoruz; bütün dünyaya söylüyoruz: Hukuka aykırı bir durum yok. Topraklarımızı müdafaa hakkına sahibiz. Onun da ötesinde katliama uğrayan kardeşlerimize sahip çıkma görevindeyiz. Bunu da açık ve net söylüyoruz. Önce hava operasyonu başladı, şimdi kara operasyonuyla inşallah askerlerimiz muzaffer olacak. Suriyeli kardeşlerimiz de terör örgütlerinden dezenfekte edilmiş olan topraklarına inşallah en yakın zamanda dönebilecekler. İşte bu güçlü bir Türkiye. Şimdi zaman hamdetme zamanı ama onunla beraber sorumluluklarımız çok."

Kavakcı daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.