AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, olası Afrin operasyonuna ilişkin "Biz sınırımızın içini rahatsız eden ve sınırın ötesindeki Suriyeli kardeşlerimizi tehlikeye sokan hiçbir terör örgütünün orada yuvalanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kavakcı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her yerinde FETÖ davalarını takip ettiklerini söyledi.

İlk günden itibaren Amerika'nın PYD ve YPG'ye, DEAŞ ile savaştığı düşüncesiyle destek vermesine karşı olduklarını belirten Kavakcı, şöyle devam etti:

"Bunu açık net bir şekilde ifade ettik. Türkiye'nin bu noktadan sonra geri adım atması söz konusu değil. Müttefikimiz Amerika'nın NATO üyesi olan Türkiye'yi saygıyla karşılaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda herhangi bir geri adım söz konusu değil. Biz sınırımızın içini rahatsız eden ve sınırın ötesindeki Suriyeli kardeşlerimizi tehlikeye sokan hiçbir terör örgütünün orada yuvalanmasına izin vermeyeceğiz."

"İl ve ilçe kongrelerimizin çoğunu tamamladık"

Kavakcı, yıl dönümünün yaklaşması nedeniyle 28 Şubat mağdurlarını ziyaret ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta insan hakları ihlallerinin zirvede olduğu bir dönemde mağdur olmuş bir ailemizi ve yine her il ziyaretinde yaptığımız gibi teşkilat mensubu bir 15 Temmuz gazimizi ziyaret ettik. Bugün de karne günü olması dolayısıyla karnelerini alan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Bir yandan terörle mücadele ederken ekonomimiz hala büyümeye devam ediyor. Bir yandan da kendi içimizde uyum yasalarını Meclisten geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle il ve ilçe kongrelerimizin çoğunu tamamladık. 2019'a hazırlanmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."