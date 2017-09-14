AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin, "Yapılmış olan davranış çok çirkin, kabul edilemez. Bu manada İçişleri Bakanımıza ve yetkililere de müdahalelerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.



Kavakcı, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsüne gelerek, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Akıncı Üssü davasınının bir bölümünü takip etti.



Daha sonra kampüs dışarısında kurulan standları ziyaret eden Kavakcı, şehit ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Kavakcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak bu ve diğer davaları da yakından takip ettiklerini söyledi.



Kavakcı, yargılamaların uluslararası hukuka uygun bir şekilde yapıldığını belirterek, mahkeme salonunun kalabalık olduğunu ve bu durumun kendisini çok memnun ettiğini dile getirdi.



Diğer partilerden milletvekillerin de davaları izlemelerinin şehit ailelerini memnun edeceğine işaret eden Kavakcı, bu yargılamaların 80 milyonluk Türkiye ve bu topraklardaki liderliğe ümit bağlamış olan dünya mazlumları için önemli olduğunu anlattı.



Kavakcı, bu kapsamda duruşmalara gelerek destek veren herkese teşekkür ederek, yargılamalar neticesinde herkesin işlediği suçun bedelini ödeyeceğini vurguladı.



İnsan hakları başkanlığı olarak her türlü insan hakkı için mücadele ettiklerini ifade eden Kavakcı, "Hatta hayatta olmayan insanların hakları için de inancımız gereği, farklı boyutlarda mücadelemizi yapıyoruz. Aysel Tuğluk'un annesine yapılmış olan davranış çok çirkin, kabul edilemez. Bu manada İçişleri Bakanımıza ve yetkililere de müdahalelerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.



"Tiyatro yapma haklarını kullanıyorlar"



Bir gazetecinin "CHP'li vekillerin duruşmayı takip etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kavakcı, darbe girişiminin tüm Türkiye'ye yönelik olduğunu için bütün milletvekillerinin buraya gelmesi gerektiğini söyledi.



Kavakcı, bir gazetecinin, "Fetullah Gülen'in iadesi noktasında bir gelişme var mı?" sorusuna, görüşmelerin devam ettiğini belirterek,"Biz gerekli bilgi ve belgeleri onlara veriyoruz. Allah nasip ederse bir kaç gün sonra yeniden ziyaret olacak, ondan sonra da bu konu görüşülür." karşılığını verdi.



"Duruşmalardaki sanıkların tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Kavakcı, şunları kaydetti:



"Uluslararası hukuk çerçevesinde sanık, kendini savunma ve maalesef, biz yalanı hoş karşılamasak da yalan söyleme hakına sahip, sivil vatandaşların üzerine tankları sürecek, onları bombalayacak kadar hastalıklı insanların mahkemeye çıkıp 'ben yaptım çok üzgünüm' demelerini beklemiyorduk. Tabi tiyatro yapma haklarını kullanıyorlar ama mahkeme elindeki delillerle karar verecek, bağımsız bir şekilde."